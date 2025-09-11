Aziatische Fokker 50’s maken plaats voor Boeing

De Singaporese luchtmacht neemt over een paar jaar afscheid van haar Fokker 50’s. Nu is ook de vervanging voor het Nederlandse type bekend.

Het Singaporese leger heeft een bestelling geplaatst bij Boeing voor vier P-8 Poseidon-vliegtuigen. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe machines worden geleverd. De luchtmacht van het land beschikt momenteel nog over vijf Fokker 50’s, die in de jaren negentig nieuw werden aangeschaft. De turboprops, gebouwd op Schiphol, zijn uitgerust voor maritieme patrouillevluchten. De toestellen zijn inmiddels op leeftijd en naderen het einde van hun operationele levensduur. Het is nog niet duidelijk wanneer de machines buiten dienst worden gesteld en de Poseidon alle taken overneemt.

De Fokker 50 wordt ook nog in een ander land ingezet voor maritieme doeleinden. De Peruviaanse marine beschikt over twee Fokker 50’s en twee bijzondere Fokker 60’s, allen afkomstig van de Koninklijke Luchtmacht. Van de Fokker 60, een verlengde versie van de Fokker 50, zijn slechts vier exemplaren gebouwd. In 2004 bouwde de KLu twee van haar vier Fokker 60’s om tot Maritime Patrol Aircraft (MPA). Deze deden voortaan dienst in de Antillen. Alle vier werden in 2006/2007 buiten dienst gesteld. Na een kleine vier jaar opslag vertrokken de machines gezamenlijk naar Peru, waar ze tegenwoordig voor de marine dienen. Eerder dit jaar raakte een Fokker 60 nog zwaar beschadigd tijdens een landing. Het toestel gleed door een storing van de landingsbaan op een vliegbasis.

Civiel

De meeste nog luchtwaardige Fokker 50’s vliegen tegenwoordig in Afrika en Zuid-Amerika. In Europa zijn er vrijwel geen operationele Fokker 50’s meer te vinden. Een luchtvaartmaatschappij uit Zweden is de laatste gebruiker van het toestel in Europa. Amapola Flyg beschikt op dit moment over twaalf van deze vliegtuigen waarvan er zeven rondvliegen in een passagiersconfiguratie en de andere vijf in een vrachtconfiguratie. De zeven passagierstoestellen zijn allemaal actief en hebben een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Ze worden momenteel ingezet op verschillende routes van PopulAir binnen Scandinavië.