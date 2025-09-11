Einde in zicht voor Duitse Boeing 757’s

Condor neemt binnenkort afscheid van de Boeing 757. Inmiddels is duidelijk wanneer de laatste vluchten plaatsvinden, meldt Aerotelegraph.

Op 29 oktober vertrekt de oudste 757 in de vloot, registratie D-ABOG, van Düsseldorf naar Palma de Mallorca en terug. Vanaf Frankfurt staan de laatste passagiersvluchten gepland op 2 november. De D-ABOI vliegt dan naar Hurghada en de D-ABOM naar Tenerife. Na die datum komt officieel een einde aan het 757-tijdperk bij de Duitse maatschappij. Hoewel Condor het nog niet heeft bevestigd, doen geruchten de ronde dat er enkele dagen later nog een speciale afscheidsvlucht met het type volgt.

Condor bestelde in 1996 twaalf Boeing 757-300’s en ontving in 1999 als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld de langere variant van de 757. In de jaren daarna groeide het toestel uit tot een waar werkpaard. In totaal had Condor 35 exemplaren in haar vloot, waarvan twintig 757-200’s en vijftien 757-300’s. Tegenwoordig zijn er nog zeven 757-300’s actief, gestationeerd in Frankfurt en Düsseldorf.

Vernieuwing

De uitfasering is onderdeel van een grootschalige vlootvernieuwing die Condor momenteel doorvoert. Vorig jaar werd al afscheid genomen van de Boeing 767, die sinds 1991 voor de maatschappij vloog en populair was bij zowel personeel als passagiers. In totaal had Condor vijftien exemplaren in dienst. De 767’s zijn inmiddels vervangen door moderne Airbus A330-900neo’s. De maatschappij streeft ernaar uitsluitend met toestellen van Airbus te vliegen.