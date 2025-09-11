Embraer krijgt er met megabestelling nieuwe klant bij

Avelo Airlines heeft een megabestelling geplaatst bij Embraer voor maximaal honderd E195-E2’s. Daarmee wordt de Amerikaanse prijsvechter de eerste gebruiker van dit type in de Verenigde Staten.

Tot nu toe vliegt Avelo uitsluitend met Boeing 737’s, waarvan acht 737-700’s en veertien 737-800’s, met een gemiddelde leeftijd van ruim zeventien jaar. Om de verouderende vloot te vernieuwen bestelde de maatschappij vijftig E195-E2’s, met opties voor nog eens vijftig toestellen. De eerste exemplaren worden in 2027 geleverd. Volgens Avelo zullen de nieuwe Embraers aanvankelijk naast de Boeings opereren, voordat de 737’s worden uitgefaseerd.

De maatschappij ligt momenteel onder vuur vanwege het uitvoeren van deportatievluchten in opdracht van de Amerikaanse overheid. Avelo noemde dit eerder een financiële noodzaak, maar kreeg felle kritiek van burgers en politici die zich verzetten tegen het migratiebeleid van president Trump. Via sociale media en petities werd zelfs opgeroepen tot een boycot.

Als reactie verwijderde Avelo de kenmerkende blauw-paarse huisstijl van meerdere 737’s die voor de deportatievluchten worden ingezet. Daarmee lijkt de airline haar betrokkenheid bij de controversiële vluchten zoveel mogelijk te willen verhullen. Mogelijk vervalt deze opdracht in de toekomst, nu de Amerikaanse overheid plannen onderzoekt voor een eigen ‘deportatieairline’.

Opsteker na tegenvaller

Voor Embraer is de order een flinke opsteker. Het is de eerste Amerikaanse bestelling voor de E2. De Braziliaanse fabrikant noteerde dit jaar al meerdere opdrachten, maar kreeg ook een tegenvaller te verwerken. LOT Polish Airlines, een van de grootste Europese Embraer-klanten, koos recent namelijk de Airbus A220 boven de E2.

LOT’s regionale vloot bestaat grotendeels uit Embraer E-Jets van de eerste generatie, aangevuld met enkele E2’s. De keuze voor Airbus zou vooral ingegeven zijn door groei, passagierscomfort en duurzaamheid. De A220 biedt een ruimere cabine en verbruikt minder brandstof, waardoor ook de CO₂-uitstoot lager uitvalt.