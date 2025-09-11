KLM verwacht ook komende dagen vertraging

Woensdag vond er op Schiphol een korte, maar impactvolle staking plaats onder KLM-medewerkers. Ook de komende dagen verwacht de luchtvaartmaatschappij nog vertraging.

Het grondpersoneel van KLM legde woensdagochtend tussen 08:00 uur en 10:00 uur het werk neer. Dat deden zij nadat vakbonden FNV en CNV daartoe opriepen uit onvrede over de CAO-onderhandelingen. Ondanks oproepen van KLM niet te komen, legden honderden medewerkers het werk neer. Volgende week woensdag vindt er opnieuw een staking plaats, dan van 08:00 uur tot 12:00 uur.

Hoewel het grondpersoneel het werk ‘slechts’ twee uur neerlegde, was de impact groot. De staking vond precies plaats tijdens de drukke ochtendspits waarbij veel passagiers overstappen van Europese naar intercontinentale vluchten, en vice versa. Als gevolg werden meer dan honderd vluchten geschrapt en ongeveer 27.000 passagiers getroffen.

Ook de komende dagen verwacht KLM nog vertraging als gevolg van de staking aangezien de staking flinke impact heeft gehad op de operaties van de maatschappij. Desgevraagd stelt een woordvoerder tegenover Haarlems Dagblad geen uitspraken te kunnen doen over de impact van de staking van volgende week. De maatschappij raadt reizigers aan goed de status van hun vlucht te controleren via de app of website.

Aan tafel

De stakingen vinden plaats na oproepen van vakbonden FNV en CNV. Deze zaten eerder nog aan tafel maar weigerden vorige maand nog aan te schuiven bij de gesprekken. Volgens hen omdat KLM niet voldeed aan de minimale cao-eisen. Intussen bereikten KLM, VKP, De Unie en NVLT wel een akkoord.

Volgens FNV-bestuurder Jon van Dorland is het akkoord een ‘oorlogsverklaring’. De vakbond beschuldigt KLM van een verdeel-en-heersstrategie. Ook CNV is fel. ‘Hier gaat KLM echt spijt van krijgen. De KLM-directie is de verbinding met een groot deel van het grondpersoneel totaal kwijtgeraakt’, aldus onderhandelaar Souleiman Amallah.

Niet alleen KLM is het mikpunt van kritiek, ook de VKP, De Unie en NVLT moeten het ontgelden. Volgens FNV hebben ze een ‘inlever-akkoord’ getekend. ‘Met hun handtekening hebben zij de belangen van duizenden collega’s verkwanseld’. De drie bonden die wel akkoord gingen blijven bij die beslissing ondanks de weerstand van FNV en CNV. Zij wijzen op de financiële problemen bij KLM. Volgens hen is de deal ‘uitgebalanceerd’ en ‘het maximaal haalbare’.