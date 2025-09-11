Polen zwaait Sukhoi-vliegtuigen uit

Ruim vier decennia na de introductie neemt de Poolse luchtmacht afscheid van de Sukhoi Su-22 Fitter. Donderdag maakte het type zijn allerlaatste vlucht vanaf vliegbasis Mirosławiec.

De eerste Su-22’s landden in augustus 1984 op vliegbasis Piła. In totaal nam Polen 110 toestellen in dienst. Na de toetreding tot de NAVO in 1999 werden steeds meer Westerse wapensystemen ingevoerd, maar de Su-22 bleef desondanks nog jarenlang operationeel. Ondanks herhaalde plannen om de Fitter uit te faseren, besloot het Poolse ministerie van Defensie in 2015 de levensduur van achttien toestellen te verlengen als onderdeel van een moderniseringsprogramma. Daarbij kregen de vliegtuigen onder meer nieuwe avionica, NATO-compatibele radiosystemen en een digitale vluchtdatarecorder.

It's the official retirement of the Polish Air Force Su-22 #Fitter today. Well worth the seven hour drive. 🙂 pic.twitter.com/Z8KVy72mMs — Alan Warnes (@warnesyworld) September 10, 2025

Hoewel de Fitters normaal gesproken zijn gestationeerd op vliegbasis Świdwin, vond de afscheidsceremonie plaats in Mirosławiec vanwege werkzaamheden op hun thuisbasis. Voor de gelegenheid werd een van de toestellen voorzien van een speciale jubileumbeschildering: op de staart prijkt een groot rood-wit ‘40’, als eerbetoon aan vier decennia operationele inzet.

Focus op Westerse vloot

Met de uitfasering van de Sukhoi legt Polen de nadruk vrijwel volledig op de introductie van modernere vliegtuigen. Verschillende vliegbases worden momenteel voorbereid op de komst van de F-35A ‘Husarz’ en de KAI FA-50, waarvan al meerdere exemplaren in gebruik zijn genomen. De Su-22 is overigens niet het laatste operationele Sovjet-toestel in Poolse dienst: een klein aantal MiG-29’s is nog operationeel, al is ook hun uitfasering slechts een kwestie van tijd.