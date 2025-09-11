Transavia toont eerste ‘nieuwe’ A320neo

Transavia onthulde woensdag voor het eerst officieel de nieuwe livery op haar eerstvolgende Airbus A320neo. Over enkele maanden zal de hele vloot dit nieuwe kleurenschema krijgen.

Het gaat om een Airbus A320neo voor de Franse tak van de maatschappij, fabrieksregistratie F-WWDF, die eerder al in Toulouse werd gespot. Het nieuwe kleurenschema heeft opvallend veel groene elementen, waaronder een volledig groene staart en motoren. Bovendien is de naam van de maatschappij veel vetter en prominenter aanwezig op de romp van het toestel.

Andere, minder opvallende details zijn ook aanwezig. Zo bevindt zich een groot Transavia-logo onder de romp van het vliegtuig. Ook de sharklets zijn iets aangepast. Deze kleine verticale vleugeltjes aan het einde van de vleugels zijn aan de buitenkant wit met de groene ’T’ en aan de binnenkant nog altijd het herkenbare groen met de witte ’T’.

De nieuwe livery | ©Transavia

De nieuwe livery | ©Transavia

De nieuwe livery | ©Transavia

De nieuwe livery | ©Transavia

De nieuwe livery | ©Transavia

De nieuwe livery | ©Transavia

De eerste Airbus met de nieuwe livery is voor Transavia France. Ook de Nederlandse tak van de luchtvaartmaatschappij verwacht nog dit jaar haar eerste Airbus A321neo met de nieuwe livery in ontvangst te mogen nemen. Over enkele maanden zullen de andere vliegtuigen van Transavia ook een bezoek brengen aan de verfhal voor hun nieuwe jasje.

Dertien

Op dit moment heeft de Nederlandse tak van Transavia dertien Airbus A321neo’s in de vloot. De maatschappij verwacht er dit jaar nog een enkele nieuwe neo te kunnen verwelkomen, degene met de nieuwe livery. Bovendien heeft Transavia Nederland ook nog een Airbus A321-200 en vier A320-200’s in de vloot, die de maatschappij leaset van leasemaatschappij Avion Express.

Onder de dertien Airbus A321-neo’s waarover Transavia beschikt, draagt er één de bijzondere ‘retro-livery’. Het ontwerp van dit kleurenschema is gebaseerd op de iconische Transavia-huisstijl uit 1966, ontworpen door Thijs Postma. Transavia viert dit jaar namelijk haar zestigste verjaardag en besloot één Airbus de bijna zestig jaar oude livery te geven.