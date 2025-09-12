British Airways trekt de teugels aan

British Airways heeft nieuwe, strikte regels ingevoerd voor het uiterlijk en gedrag van haar cabinepersoneel. Opvallend is een verbod voor crewleden om koffie of andere dranken in het openbaar te nuttigen. Buiten de aangewezen ruimtes mag alleen nog water genuttigd worden, en dan uitsluitend op een discrete manier.

De maatregel geldt niet alleen voor cabinepersoneel, maar ook voor piloten. Koffie, thee of frisdrank mogen voortaan enkel in kantines of bemanningsruimtes worden genuttigd, niet meer in zones waar ook passagiers komen, of tijdens het lopen in uniform.

Naast de restricties op drankjes scherpt British Airways ook de voorschriften rondom het uniform en persoonlijke verzorging aan. Zo zijn alleen bepaalde kleuren nagellak, lippenstift en brillen toegestaan, en gelden er specifieke richtlijnen voor kapsels.

Volgens de airline zijn de veranderingen onderdeel van een breder programma om de werkomgeving en de uitstraling van het personeel te verbeteren. Binnen het bedrijf is er echter ook kritiek. Medewerkers vinden de beperkingen overdreven en moeilijk vol te houden, zeker tijdens lange vluchten.