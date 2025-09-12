De Nederlandse luchthaven met een wereldrecord

Op het Caribische eiland Saba ligt een luchthaven die wereldwijd tot de verbeelding spreekt: Juancho E. Yrausquin Airport. Met een start- en landingsbaan van slechts 400 meter heeft het eiland de kortste commerciële landingsbaan ter wereld.

Een baan op de klif

De luchthaven werd in 1963 geopend en is genoemd naar politicus Juancho Irausquin, die zich inzette voor de verbinding van het eiland met de buitenwereld. De ligging is spectaculair – de baan ligt op een klif, omringd door heuvels en met de zee aan beide uiteinden. Voor grote vliegtuigen is er simpelweg geen ruimte: de baan eindigt direct in een afgrond.

Alleen voor de kleintjes

Door de beperkte lengte is de luchthaven alleen toegankelijk voor kleine toestellen met korte start- en landingscapaciteit. In de praktijk betekent dit dat vrijwel alleen Winair (Wings of the Netherlands Antilles) er lijndiensten uitvoert met de Twin Otter. Deze robuuste turboprop kan met gemak opereren op korte banen en is daarmee onmisbaar voor de verbinding met Sint Maarten, de belangrijkste hub in de regio.

Een reguliere Airbus of Boeing is hier uitgesloten – zelfs privéjets en helikopters mogen er niet zomaar landen. De luchthaven heeft dan ook strikte restricties en staat bekend als een van de meest uitdagende landingsplekken ter wereld.

Ondanks de spectaculaire omstandigheden is vliegen naar Saba verrassend veilig. Piloten die hier opereren, moeten een speciale training en certificatie doorlopen. Bovendien is het vliegveld uitgerust met alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zij het in minimale vorm.

Economisch en sociaal belang

Voor de ruim 2.000 inwoners van Saba is de luchthaven van levensbelang. Ze vormt de belangrijkste verbinding met de buitenwereld, samen met de veerboot naar Sint Maarten en Sint Eustatius. Medische evacuaties, vracht en toeristen – alles passeert via deze korte strook asfalt.

Het vliegveld draagt ook bij aan het toerisme, dat voor Saba een cruciale inkomstenbron is. Veel reizigers komen juist om de spectaculaire landing mee te maken.

Juancho E. Yrausquin Airport is een voorbeeld van hoe een luchthaven niet groot hoeft te zijn om een wereldwijde reputatie op te bouwen. Met zijn unieke ligging en uitdagende operaties behoort het tot de iconen van de luchtvaart.

