Gloednieuwe A321 nu al slachtoffer van bekend probleem

Een Airbus A321 XLR van de Britse tak van Wizz Air kreeg op het vliegveld van Praag te maken met een terugkerend probleem voor dit type toestel. Het vliegtuig staat er nu aan de grond.

De A321XLR, registratie G-XLRA, kwam in mei van dit jaar in het bezit van Wizz Air UK. Het is – samen met een A321XLR, registratie G-XLRB – de enige machine in de vloot van Wizz Air UK. Een derde Xtra Long Range-toestel bevindt zich in de vloot van Wizz Air Malta. De maatschappij het er nog ongeveer tien in de orderboeken staan nadat ze een groot deel van de order annuleerde.

Het gloednieuwe vliegtuig voerde donderdag een vlucht uit tussen London Gatwick en Praag. Het toestel vertrok rond 11:15 lokale tijd vanaf de Engelse luchthaven voor een rustige vlucht naar de Tsjechische hoofdstad. Daar landde het zo’n anderhalf uur later. Die landing verliep echter niet helemaal vlekkeloos, want de staart van de A321 raakte de landingsbaan: een tailstrike.

Bij het incident raakte niemand gewond. Een cameraman langs de baan filmde het incident.

Bekend probleem

De A321 staat bekend als een vliegtuig dat gevoelig is voor tailstrikes. Het aantal incidenten is ondanks verschillende maatregelen nog altijd erg hoog. Volgens Airbus komen de meeste tailstrikes voor tijdens de landing als de piloot handmatig vliegt. Na de landing wordt vaak de sidestick in de achterste positie gehouden om aerodynamisch te remmen.

Omdat de A321 het langste toestel is binnen de A320-familie, is de kans dat de romp van dit vliegtuig de grond raakt groter. Hoewel Airbus weet van het probleem en al verschillende oplossingen doorvoerde, komen tailstrikes nog altijd regelmatig voor. Eerder dit jaar vond er ook al een tailstrike plaats op de luchthaven van Praag.