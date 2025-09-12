KLM staat wijzigen tickets toe, onder één voorwaarde

Voor reizigers die op de goedkoopste tickets met KLM reizen, bestaat er doorgaans geen mogelijkheid het ticket te wijzigen na aanschaf. Daar komt nu verandering in.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij introduceert een nieuwe optie genaamd “Change & Fly” op medium-haul-vluchten. Dit geldt voor de goedkoopste tickets in economy-class, namelijk degene die op het Basic- en Light-tarief zijn geboekt. Passagiers kunnen gebruikmaken van de optie tegen een betaling van €25,00 en uiterlijk veertien dagen voor vertrek.

Binnen de “Change & Fly”-optie krijgen passagiers relatief veel ruimte. Zo mogen ze de tijden, data en bestemming aanpassen voor zowel de heen- als de terugvlucht mits die wijziging in één keer plaatsvindt. Verder mag de optie worden toegepast op vluchten die worden uitgevoerd door KLM, KLM Cityhopper, Air France, mits ze een KL-vluchtnummer dragen.

Er geldt echter wel één belangrijke voorwaarde. De vluchten waarop “Change & Fly” wordt toegepast moeten via de officiële kanalen van KLM zijn geboekt. Dat betekent ofwel via de website, de app of via de klantenservice. Tickets die via partners zijn geboekt of via reisagenten komen niet in aanmerking voor “Change & Fly”.

Basic

Het is de tweede keer in korte tijd dat KLM met een nieuw soort ticket op de proppen komt. Begin deze maand lanceerde de Nederlandse maatschappij reeds het nieuwe “Basic-ticket”. Daarbij mogen reizigers niet zomaar meer een trolley meenemen maar slechts een stuk bagage dat onder de stoel past. KLM introduceert de klasse vanwege gebrek aan ruimte aan boord van haar narrowbody-toestellen.

De Consumentenbond is echter niet blij met de airline. De organisatie stelt dat er sprake is van misleiding en noemt het nieuwe tarief een ‘ordinair verdienmodel’. Volgens de bond zijn “Basic”-vliegtickets gemiddeld €8 goedkoper, terwijl het inclusieve tarief gemiddeld €28 duurder is. Onderzoek van de bond toont zelfs aan dat het gratis bagage-item bij KLM kleiner is dan bij easyJet.