Ryanair-topman ziet donkere wolken boven Europa

Ryanair-topman Michael O’Leary waarschuwde donderdag dat de Russische oorlog in Oekraïne nog jarenlang zal zorgen voor verstoringen in het Europese vliegverkeer. De uitspraak volgde een dag nadat Polen vermoedelijke Russische drones in het luchtruim neerschoot.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verklaarde O’Leary dat de budgetvlieger veel hinder ondervindt van de geopolitieke situatie. ‘Dit gaat een terugkerend probleem worden voor alle luchtvaartmaatschappijen en Europese burgers in de komende jaren,’ aldus de CEO. ‘Het risico zit hem niet zozeer in de veiligheid, maar in de voortdurende verstoringen.’

Woensdag werden verschillende luchthavens in Polen tijdelijk gesloten nadat de drones uit de lucht werden gehaald. Dat zorgde voor verdere problemen in het Europese luchtverkeer. Slechts 60 procent van de vluchten van Ryanair vertrok die dag op tijd. Normaal vertrekt zo’n 90 procent van de vluchten volgens schema.

Volgens O’Leary zorgen de toegenomen NAVO-activiteiten in Zuid- en Oost-Polen ervoor dat er minder luchtruim beschikbaar is voor commerciële vluchten. Hij benadrukte dat veiligheid voor Ryanair altijd vooropstaat en dat Europese autoriteiten snel zullen ingrijpen indien nodig, maar dat passagiers rekening moeten houden met meer vertragingen.

Twijfels over toekomst in Israël

Naast de zorgen in Oost-Europa sprak O’Leary ook over de situatie in Israël, waar Ryanair al maanden niet heenvliegt vanwege veiligheidsrisico’s. Volgens de topman is er zelfs een reële kans dat de airline permanent afziet van vluchten naar het land.

‘Eerlijk gezegd denk ik dat we misschien helemaal niet meer teruggaan naar Israël,’ zei O’Leary. ‘Tenzij de autoriteiten daar hun zaken op orde krijgen. We worden tegengewerkt met hoge luchthaventaksen, terwijl er volop groeikansen zijn in de rest van Europa.’

Ryanair verwijt luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv dat het de maatschappij dwingt gebruik te maken van het duurdere hoofdterminal, omdat de goedkopere lowcost-terminal vanwege veiligheidsredenen gesloten is. Hoewel de airline eerder aankondigde op zijn vroegst op 25 oktober weer naar Israël te vliegen, benadrukte O’Leary dat de terugkeer allesbehalve zeker is.