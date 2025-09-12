Weer een airline zegt vaarwel tegen Fokkers

Air Niugini, een belangrijke resterende gebruiker van Fokkers, gaat afscheid nemen van de verouderde toestellen. Ook in Azië is de Fokker inmiddels op hun retour.

De nationale luchtvaartmaatschappij van Papoea-Nieuw-Guinea heeft donderdag haar eerste Airbus A220 opgehaald. Daarmee zet Air Niugini een belangrijke stap in de vervanging van de Fokker-vloot. Het toestel werd in Mirabel, Canada, in ontvangst genomen en vloog vervolgens naar de thuisbasis Port Moresby, met tussenstops in Vancouver, Honolulu en Fiji.

Het gaat om een A220-300 die via leasemaatschappij Azorra in de vloot komt. De maatschappij huurt in totaal drie exemplaren van dit type bij de Amerikaanse leasemaatschappij. De A220-300 biedt plaats aan 138 passagiers. Daarnaast koopt Air Niugini nog acht kleinere A220-100’s rechtstreeks bij Airbus. Met de instroom van de nieuwe toestellen begint de maatschappij stap voor stap aan het uitfaseren van de huidige Fokker 70’s en 100’s.

Fokkers op hun retour

Eerder deze week werd al bekend dat de luchtmacht van Singapore afscheid gaat nemen van haar Fokker 50’s. Het Singaporese leger heeft een bestelling geplaatst bij Boeing voor vier P-8 Poseidon-vliegtuigen. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe machines worden geleverd. De luchtmacht van het land beschikt momenteel nog over vijf Fokker 50’s, die in de jaren negentig nieuw werden aangeschaft. De turboprops, gebouwd op Schiphol, zijn uitgerust voor maritieme patrouillevluchten.