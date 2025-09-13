777 cirkelt rond voor Nederlandse kust

Een Boeing 777-200 van British Airways vloog afgelopen woensdag wegens een technisch probleem in een holding pattern voor de kust van Nederland.

Het toestel, G-YMME, maakte zich die middag op voor vlucht BA277 vanuit Londen Heathrow naar het Indiase Hyderabad. De 777 steeg in oostelijke richting op vanaf baan 27R waarna een bocht naar het westen gemaakt werd. De machine klom naar een hoogte van 32.000 voet toen de piloten een technisch mankement opmerkten, bevestigt een woordvoerder van British Airways aan AirLive.net.

Door een technisch mankement cirkelde de 777 meermaals rond tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk © Flightradar24.com

Holding pattern

Boven de westkust van België week de 777 af van de route. Daarna kwam het vliegtuig op een hoogte van 29.000 voet in een holding pattern boven Het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het cirkelde daar meermaals rond om brandstof te verbranden. Voor een vlucht vanaf Londen Heathrow naar Hyderabad is ongeveer negen uur aan kerosine nodig, exclusief een buffer voor onvoorziene omstandigheden. Door brandstof te verminderen, kan met een lager gewicht een veilige landing gemaakt worden, al keerde een andere zwaarbeladen 777-200 van British Airways in 2023 door rookontwikkeling in de cabine al na twintig minuten terug naar Londen Heathrow.

Vlucht geannuleerd

Na drie ovale rondes lijnde de 777 op voor de landing op baan 27L. Anderhalf uur na take-off landde de machine daar veilig. Het vliegtuig taxiede vervolgens naar een afgelegen parkeerplaats nabij terminal 5. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd. De 777 in kwestie maakte een dag later haar rentree na eerder in vijventwintig minuten naar Londen Gatwick te zijn gevlogen om later die avond naar Mauritius te vertrekken, een eiland in de Indische Oceaan.