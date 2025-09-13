‘Nederlands succesverhaal’ op Schiphol

In Lounge 1 op Schiphol heeft het Nederlandse succesverhaal My Jewellery, een Nederlands sierden- en lifestylemerk, deze week haar deuren geopend.

Het merk, in 2011 opgericht door Sharon Hilgers, verkoopt onder meer kettingen, armbanden, oorbellen en ringen. My Jewellery startte ooit als online webshop, maar heeft inmiddels 46 eigen winkels verspreid door Europa. Behalve op Schiphol (en Nederland) zijn de filialen ook te vinden in België, Duitsland en Frankrijk. ‘Reizen verbindt mensen, en juist daar willen we met My Jewellery onderdeel van zijn. Onze collecties zijn altijd geïnspireerd op het vieren van momenten samen. We zijn dan ook erg trots dat we op Schiphol een winkel mogen openen’, aldus Hilgers in een verklaring.

Brede strategie van Schiphol

Voor zowel My Jewellery als Schiphol is de opening een win-winsituatie. ‘Dit is voor ons een belangrijke stap vooruit in onze ambitieuze travel retail-strategie en natuurlijk voor onze internationale zichtbaarheid’, zegt de CEO van het merk. Voor Schiphol maakt de komst deel uit van de grootschalige vernieuwing van lounge 1. De luchthaven zet in op een brede strategie om het winkelaanbod te vernieuwen en beter te laten aansluiten op de bestaande wensen. ‘We willen op Schiphol een assortiment bieden dat aantrekkelijk is voor iedere leeftijd en iedere reiziger’, licht Arthur Reijnhart, CCO bij Royal Schiphol Group, toe. In lounge 1 komen uitsluitend passagiers voor Europese vluchten.

Uitbreiding lounge 1

Het gebied achter de beveiliging was eerst 19.000 vierkante meter, maar is inmiddels uitgegroeid naar 24.000. In totaal verwelkomde de lounge 23 nieuwe retail- en horecawinkels. Deze zomer werd bijvoorbeeld de grootste winkel ooit op Schiphol geopend. ‘Today Duty Free’ kent een grootte van 1500 vierkante meter. Tevens werd een Starbucks-locatie van 500m2 toegevoegd.