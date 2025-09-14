E190-E2 maakt omweg van duizenden kilometers

Virgin Australia verwelkomde afgelopen maandag haar eerste Embraer E190-E2, die een reis van 25.000 kilometer achter de rug had.

Het toestel, registratie VH-E2A, begon haar reis op 3 september vanuit het São José dos Campos, de plaats in Brazilië waar het hoofdkantoor van Embraer gevestigd is. Vanuit daar vloog de E190-E2 naar Willemstad op Curaçao. De vluchtduur bedroeg iets meer dan zes uur. Vervolgens werden de Amerikaanse steden Brownsville en Ontario aangedaan voordat het vliegtuig startte met de reis over de Grote Oceaan. Eerst werd een stop in Hawaii gemaakt waarna de E190-E2 de langste afstand naar Nadi, een land op Fiji, aflegde: 5.059 kilometer. Deze vlucht duurde zesenhalf uur. Tot slot vloog de machine vanaf Fiji naar Canberra om daarna het laatste stuk naar Perth te voltooien.

We've got a routing on Virgin's E190-E2 (VH-E2A) delivery flight and they're definitely taking the long way home!



Completed 2nd leg from Willemstad to Brownsville on Wednesday and due in Canberra on Friday night. It'll only make the last leg from Canberra to Perth on Monday. pic.twitter.com/IzCeS0ot4Y — Analytic Flying (@analyticflying) September 4, 2025

ETOPS

Daar landde de E190-E2 afgelopen maandag om 13:50 uur, waarmee een einde kwam aan de reis van maar liefst 25.000 kilometer. Dat het toestel via het westen moest reizen en niet via het oosten (hemelsbreed 13.500 kilometer naar Perth), heeft te maken de Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards (ETOPS), ook wel bekend als de internationale operationele regels. Hierin staan de veiligheidsnormen voor lange vluchten met tweemotorige vliegtuigen, waarin ook rekening gehouden wordt met noodgevallen. Indien via het oosten gereisd zou worden, zou niet alleen de ETOPS-norm overschreden worden, maar ook het maximale bereik van de E190-E2, als bijvoorbeeld een tussenstop gemaakt zou worden op de luchthaven van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Het zal overigens mogelijk niet de laatste lange reis van een E190-E2 van Virgin Australia zijn: de luchtvaartmaatschappij verwacht er komende tijd nog zeven vanuit Brazilië.