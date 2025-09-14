Europese luchthaven gesloten door ‘onbekend object’

Een Airbus A220 van airBaltic kon afgelopen donderdagavond niet landen op de luchthaven van de Litouwse hoofdstad Vilnius omdat een ‘onbekend vliegend object’ boven het vliegveld waargenomen werd.

De machine, registratie YL-CSL, vertrok met vluchtnummer BT906 om 20:40 uur lokale tijd keurig op tijd vanuit Tallinn, de hoofdstad van Estland. Na circa drie kwartier te hebben gevlogen naderde de A220 haar bestemming. Echter, op dat moment werd boven het vliegveld van Vilnius een ‘onbekend vliegend object’ gezien, bevestigt Tadas Vasiliauskas, woordvoerder van de luchthaven, aan LSM.

De A220-piloten besloten tijdens de holding pattern al snel uit te wijken © Flightradar24.com

Holding pattern boven Litouwen

Vervolgens werd het vliegverkeer op de luchthaven tijdelijk stilgelegd. Vliegtuigen die op weg waren naar Vilnius kwamen elders boven Litouwen in een holding pattern terecht. Het betrof onder meer een ATR-72 van Finnair die afkomstig was uit de Finse hoofdstad Helsinki, een Boeing 737-800 van Ryanair die vertrokken was vanuit Barcelona, Spanje, en een GetJet-A321, afkomstig uit Oslo, Noorwegen. De A220 werd eveneens boven het noorden van Litouwen in de wachtstand gezet.

A220 wijkt als enige uit

Terwijl de ATR-72, 737 en A321 rondjes bleven cirkelen, besloten de A220-piloten uit te wijken naar de Letse hoofdstad Riga. Waarom zij daarvoor kozen, is onduidelijk. Daar landde het vliegtuig uiteindelijk anderhalf uur na take-off. Na de inzet van een uitgebreide veiligheidsmacht werd geen object aangetroffen en werd de luchthaven van Vilnius omstreeks 22:30 uur weer vrijgegeven. De rondcirkelende vliegtuigen konden dan ook uiteindelijk gewoon landen in Vilnius. De A220 vloog later die avond alsnog vanuit Riga naar haar aanvankelijke bestemming, waar het vliegtuig met bijna twee uur vertraging arriveerde.