‘Verergerd probleem voor Franse Transavia 737’

Een Boeing 737-800 van de Franse tak van Transavia maakte afgelopen maandag een ongeplande landing in het Spaanse Barcelona wegens rookontwikkeling in de cabine.

Het vliegtuig, registratie F-GZHO, zou die avond om 19:35 uur lokale tijd vlucht TO7305 uitvoeren vanuit het Algerijnse Oran in de richting van Nantes, een stad in het westen van Frankrijk. De 737 steeg op met een vertraging van bijna anderhalf uur. Dat kwam doordat tijdens de turnaround een technisch probleem vastgesteld werd, vertellen passagiers aan AV Herald. Om welk mankement het ging, wordt niet gespecificeerd.

Het probleem aan boord van de Franse Transavia 737 leek tijdens de vlucht nog niet verholpen © Flightradar24.com

Probleem wordt erger

De cockpitcrew besloot desondanks te vertrekken. In de luchtvaart gelden strenge voorschriften voordat een vliegtuig veilig genoeg bevonden wordt om te mogen vertrekken. Rond de klok van 20:30 uur steeg de 737 in zuidwestelijke richting op waarna direct afgebogen werd naar Europa. De reizigers lieten echter weten dat de technische problemen tijdens de vlucht verergerden. De machine vloog ondanks dat op een hoogte van 38.000 voet langs de Spaanse oostkust. Boven het noorden van Spanje hadden de piloten een vermoeden van rookontwikkeling in de cabine.

Ongeplande landing in Barcelona

De vliegers namen contact op met de luchtverkeersleiding en kregen goedkeuring om te landen op de luchthaven van Barcelona. Vlak voor de grens met Frankrijk draaide de 737 af naar de Spaanse kuststad. Dertig minuten na de melding landde de machine veilig in noordelijke richting op baan 2. De passagiers werden naar verluidt zonder verdere ondersteuning achtergelaten op Barcelona El Prat Airport. De 737 vloog een dag later alsnog naar Nantes. Het is onduidelijk of de gestrande passagiers meevlogen.