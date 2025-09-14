Weer vertraging 777X? ‘Berg aan werk’

Ondanks dat er bij de nieuwe Boeing 777X geen nieuwe technische problemen zijn vastgesteld, zegt Kelly Ortberg, CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer, dat de certificering nog enige tijd op zich laat wachten.

De verwachting is dat Boeing volgend jaar haar eerste 777X kan leveren, zes jaar later dan gepland. Desondanks is er voor de vliegtuigbouwer tot die tijd nog veel werk aan de winkel om het toestel te laten certificeren. ‘Een berg aan werk’, zo omschreef Ortberg het op de Morgan Stanley Laguna Conference, waar Reuters aanwezig was.

Problemen 777X

In 2013 startte Boeing met het 777X-programma. Aanvankelijk had het eerste exemplaar al in 2020 geleverd moeten worden, maar door de jaren heen werden meerdere problemen bij het toestel opgemerkt. Zo constateerde Boeing tijdens een reguliere inspectie schade aan een onderdeel dat de vliegtuigmotoren met de vleugels verbindt. De testvluchten werden toentertijd tijdelijk stilgelegd. Behalve imagoschade leverde het uitstel ook hoge kosten op. ‘Zelfs een kleine vertraging in de planning van het 777-programma heeft een behoorlijk grote financiële impact’, aldus de Boeing-topman. Een van de klanten voor dit vliegtuig is Emirates.

Ontwerpwijzigingen

Dat diverse problemen bij de 777X aan het licht kwamen, had ermee te maken dat de vliegtuigbouwer naar aanleiding van de talloze productieproblemen bij de 737 MAX en de 787 onder een vergrootglas kwam te liggen. Inmiddels heeft Boeing naar eigen zeggen vooruitgang geboekt met de ontwerpwijzigingen van de 737 MAX 7 en 10. ‘Het frustrerend is dat het zo lang heeft geduurd’, aldus de CEO. Pas als de problemen opgelost zijn, kan de vliegtuigbouwer de productie van deze toestellen opschroeven.