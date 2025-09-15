A320neo en 737 riepen om zelfde reden noodtoestand af

Onderweg naar Manchester Airport kondigden zowel een Airbus A320neo van Jordanian Airlines als een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI bijna tegelijk de noodtoestand af wegens een brandstoftekort.

Het eerste vliegtuig, de A320neo met registratie JY-RAJ, steeg 11:10 uur lokale tijd op vanuit Amman, de hoofdstad van Jordanië. Na circa vijf uur te hebben gevlogen naderde de machine haar bestemming. Echter, op dat moment werd de luchthaven van Manchester geteisterd door zware regelval, onweer en bliksem. Daardoor werden meerdere vliegtuigen die op weg waren naar dat vliegveld in de regio in de wachtstand gezet, zo ook de A321neo.

Door een brandstoftekort kondigden de piloten van de A320neo de noodtoestand af © Flightradar24.com

Noodtoestand in wachtstand

De machine kwam ten oosten van Manchester Airport in een holding pattern te vliegen, maar de piloten deden algauw melding van een noodtoestand wegens een brandstoftekort. Dat zorgde ervoor dat het toestel maar één rondje hoefde te vliegen en voorrang kreeg om te landen, bevestigt een woordvoerder van de luchthaven bij Manchester Evening News. Uiteindelijk arriveerde de A320neo veilig op de plaats van bestemming.

Niet veel later stevende de 737 ook af op een brandstoftekort © Flightradar24.com

Nog een keer squawk code 7700

Nog geen enkele minuten later kondigden de piloten van de TUI-737, registratie G-TAWO, toevallig ook de squawk code 7700 af. Dat vliegtuig was enkele uren eerder opgestegen vanuit het Griekse Thessaloniki en kwam door de slechte weersomstandigheden ten zuidoosten van Manchester in de wachtstand terecht. In tegenstelling tot de A320neo kon de 737 nog wel enkele rondjes vliegen, maar gaven na verloop van tijd deden deze vliegers ook melding van een noodtoestand omdat zij afstevenden op een brandstoftekort. Daarom werd besloten een ongeplande landing te maken op de in het noordoosten van Engeland gelegen luchthaven van Newcastle. Daar landde de 737 veilig. Later die dag vloog de machine van daaraf alsnog naar Manchester Airport.