Afscheidsvlucht voor Condor 757

Op 5 november dit jaar voert Condor met haar Boeing 757 de allerlaatste (afscheids)vlucht uit voor medewerkers en fans.

Die dag vliegt het toestel vanuit het Duitse Frankfurt naar Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Voor deze vlucht zijn 75 tickets beschikbaar, die vanaf 22 september geveild worden via de Condor Shop. Bij aankomst in Wenen vindt een afscheidsevenement plaats. Op de terugvlucht gaan de festiviteiten ook door. Deze worden gemarkeerd als ‘het hoogste feest ter wereld’. ‘Met het afscheid van de Boeing 757 komt er een einde aan een tijdperk bij Condor’, zegt Christian Schmitt, COO van Condor, in een verklaring. ‘Daarom combineert onze afscheidsvlucht de nostalgie van onze laatste B757 met een vreugdevolle blik op de toekomst, gesymboliseerd door onze bestemming Wenen.’

Bestemmingen van 757

Condor blijft haar 757’s tot vlak voor de afscheidsvlucht inzetten. Het toestel voert vluchten uit vanuit Düsseldorf en Frankfurt naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen als Palma de Mallorca, Gran Canaria en Fuerteventura. De laatste vluchten zijn op 29 oktober (Düsseldorf naar Palma de Mallorca en vice versa) en 2 november (Frankfurt naar Hurghada, Egypte, en vice versa).

Vlootvernieuwing

De 757’s gaan plaatsmaken voor de A320/A321neo-familie. De luchtvaartmaatschappij heeft er inmiddels drie van dat eerste type in haar vloot en zes van het tweede, een transitie die KLM en Transavia momenteel ook doormaken. ‘Tegelijkertijd markeert dit het begin van een nieuw hoofdstuk met een moderne, efficiëntere en duurzamere Airbus-vloot. Bovendien is Condor allang meer dan alleen een vakantieluchtvaartmaatschappij, zoals blijkt uit ons uitgebreide netwerk met nieuwe verbindingen’, aldus Schmitt.