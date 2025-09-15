Airline stopt ombouw vloot al na één toestel

Korean Air was begonnen aan een miljoenenplan om een deelvloot van Boeing 777’s om te bouwen. Maar, na één toestel stopt de Koreaanse airline er alweer mee.

Het plan was om de eerste klasse eruit te gooien en de business class te laten krimpen. Daar zouden veertig premium economy-stoelen voor in de plaats komen. Ook de toeristenklasse zou flinke uitbreiding van het aantal stoelen in de economy class krijgen. De totale capaciteit zou stijgen van 291 naar 328 zitplaatsen aan boord. Voor de ombouw legde Korean Air ongeveer drie miljard won (184 miljoen euro) neer.

De meest opvallende aanpassing is de verkrapping van de economy klasse. Op dit moment vliegt Korean Air, als een van de weinige maatschappijen internationaal, met een 3-3-3-configuratie in economy. De maatschappij wil dit ophogen naar een 3-4-3-configuratie, wat internationaal gezien gebruikelijker is. Dit zou de breedte van de stoelen 2,5 centimeter smaller maken.

De voorgestelde aanpassingen leidden tot ongekende kritiek, zowel van luchtvaartliefhebbers als de overheid. De Fair Trade-commissie van de Koreaanse overheid wees erop dat deze aanpassing in strijd zou zijn met de voorwaarden van de fusie tussen Korean Air en Asiana Airlines. De autoriteiten hebben reeds aangekondigd de zaak grondig te zullen onderzoeken.

Stopgezet

Om die reden heeft Korean Air de ombouw van haar 777-vloot (voorlopig) stopgezet. Op dit moment is er slechts één vliegtuig dat de nieuwe configuratie geïnstalleerd heeft: de Boeing 777-300ER met registratie HL8216, aldus gegevens van planespotters.net. Dit toestel zal voorlopig worden ingezet op de route naar Singapore. Korean Air wil op een later tijdstip beslissen wat er met de rest van de vloot gebeurt.