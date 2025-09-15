Nederlanders gaan fors meer betalen voor vliegticket

Vanaf 2027 stijgt de vliegtaks tot ongekende hoogte. Reizigers die vanaf Nederlandse luchthavens vliegen gaan daarom fors meer betalen voor hun vliegtickets. Toch is er een uitzondering.

De stijging van de vliegtaks staat in de miljoenennota die op Prinsjesdag door het dubbeldemissionaire kabinet wordt gepresenteerd. Uitgelekte stukken zijn reeds in handen van De Telegraaf. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB spraken tijdens de kabinetsformatie al af de vliegtaks te herzien. Dat moest ruim €250 miljoen extra opleveren.

Nu blijkt hoe die 250 miljoen wordt ingezameld. Op dit moment geldt er een basistarief van €29,40 voor alle vluchten. Het kabinet wil gaan differentiëren in de tarieven, waarbij een verdere vlucht een hogere taks betekent. Het huidige basistarief gaat vanaf 2027 gelden voor vluchten tot tweeduizend kilometer. Dit betekent effectief dat dit tarief van toepassing is op Europese vluchten.

Verder is er ook een middencategorie van reizen tussen twee- en vijfduizend kilometer. Daarvoor gaat een tarief gelden van €47,24. Het gaat hierbij om vluchten naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Om verwarring te voorkomen komt het kabinet nog met een exacte lijst bestemmingen die onder dit tarief vallen.

Als laatste is er het hoogste tarief dat geldt voor alle bestemmingen die verder dan vijfduizend kilometer van Nederland vandaan liggen. Reizigers gaan voor vluchten naar Amerika, sub-sahara-Afrika en Azië een vliegtaks betalen van €70,86. Daarbij maakt het kabinet wel een uitzondering voor vluchten naar het Caribisch gebied van het Koninkrijk. Daarvoor geldt slechts het basistarief. Eerder leverden de eilanden al kritiek.

Canarische Eilanden

Behalve de Caraïbische Eilanden, vallen ook de Canarische Eilanden onder de uitzonderingsregel. Deze eilanden liggen op zo’n 3500 kilometer vliegen vanaf Amsterdam, maar krijgen toch het basistarief. De oorzaak daarvan is dat de eilanden bij Spanje horen en Madrid, de hoofdstad, op minder dan tweeduizend kilometer ligt.

De bedragen zijn nog niet definitief. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze nog wat stijgen aangezien de belastingen meestijgen met de inflatie. Zo stijgt het basistarief vanaf 2026 al naar €30,25.

