Pieter Elbers’ IndiGo verwelkomt nieuwe Europese bestemming

Het IndiGo van Pieter Elbers begint vanaf januari 2026 met twee routes naar een nieuwe Europese bestemming. Daarvoor maakt de luchtvaartmaatschappij gebruik van een nieuw type vliegtuig in de vloot.

Vanaf januari 2026 vliegt IndiGo zes keer per week op en neer naar de Griekse hoofdstad Athene. Drie vluchten voert de Indiase luchtvaartmaatschappij uit vanaf haar hub in New Delhi, terwijl de andere drie plaatsvinden vanaf Mumbai. Daarmee is IndiGo de enige airline die vluchten uitvoert tussen Griekenland en India.

Voor deze nieuwe routes maakt de Indiase maatschappij gebruik van een nieuw type toestel, de Airbus A321XLR. De airline verwacht het eerste vliegtuig aan het einde van dit jaar in ontvangst te mogen nemen. In totaal heeft IndiGo een bestelling staan voor 69 Airbus A321XLR’s. Deze zijn onderdeel van een superdeal uit 2019, toen de maatschappij driehonderd Airbus A320-familie-toestellen bestelde.

In tegenstelling tot de traditionele Airbus A320’s van de maatschappij van Pieter Elbers, installeert ze twee verschillende klassen aan boord van haar Airbus A321XLR’s. De vliegtuigen hebben twaalf business class-stoelen – IndiGo noemt deze klasse “IndiGo Stretch” – en 183 zitplaatsen in de toeristenklasse.

‘Luchtvaartcorridor’

Topman Pieter Elbers spreekt van een ‘nieuwe luchtvaartcorridor’. ‘Athene als de inaugurele bestemming voor IndiGo’s, en India’s, eerste Airbus A321XLR is een symbolische mijlpaal van de groei in de Indiase luchtvaart. Dit is een strategische zet in IndiGo’s internationale uitbreiding en past perfect bij de groeiende economie en toerismesector van India.’