Poolse 737 landt in het gras

Een Boeing 737-800 van de Poolse chartermaatschappij Enter Air kwam bij de landing in Krakau vast te zitten in het gras. Bij het incident raakte niemand aan boord gewond.

De Boeing 737-800, registratie OM-FEX, steeg zondag rond 12:20 lokale tijd op vanuit Antalya, Turkije voor een vlucht naar Krakau, Polen. Aan boord van het toestel bevonden zich 190 inzittenden. De vlucht vond onder normale omstandigheden plaats en er waren geen noemenswaardige gebeurtenissen aan boord van vlucht E4-7030. Dat veranderde bij de landing.

Bij aankomst in Krakau kwam het vliegtuig terecht in een heftige stortbui die de gehele luchthaven glad en glibberig maakte. Toen de Boeing 737 de landingsbaan raakte, gleed het toestel het gras in. Het bedrijf liet op Facebook weten dat de machine ’tijdens de landing onder zeer barre weersomstandigheden een onverhard deel van het vliegveld buiten de landingsbaan reed’.

Alle 190 inzittenden wisten het vliegtuig veilig te verlaten. Het vliegveld van Krakau werd enkele uren gesloten, maar is inmiddels weer geopend. Andere passagiersvluchten kunnen weer als gewoon landen op Krakau Airport.

Enter Air flight from Antalya has overrun the runway after landing at Krakow Airport.



In a statement the airport has said, "All airport services immediately took action – passenger evacuation is underway. Flight operations have been suspended for approximately 2 hours." pic.twitter.com/bbRCQSzsTm— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 14, 2025

Vakantievluchten

Enter Air is de grootste charterluchtvaartmaatschappij van Polen en een belangrijke speler in de Europese markt. Het bedrijf is opgericht in 2009 en specialiseert zich in vakantievluchten. Daarbij werkt de maatschappij nauw samen met grote touroperators zoals TUI en Itaka.

De maatschappij heeft haar hoofdbasis in Warschau en focust zich sterk op populaire vakantiebestemmingen rondom de Middellandse Zee. Enter Air is genoteerd aan de beurs van Warschau genoteerd is en staat bekend om zowel haar low-cost-model als de inzet van Boeing 737-vliegtuigen.