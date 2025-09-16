Drone neergehaald boven Warschau

In Polen hebben de veiligheidsdiensten boven de hoofdstad Warschau een drone uitgeschakeld. Het komt na een eerdere massale schending van het Poolse luchtruim door Russische drones.

Een verdachte drone die boven Warschau vloog is neergehaald. Dat maakte premier Donald Tusk bekend via X. Volgens Tusk vloog het toestel boven regeringsgebouwen en het Belvedèrepaleis, een van de officiële residenties van de Poolse president. Naar aanleiding van het incident zijn twee Belarussen gearresteerd. De Poolse politie doet verder onderzoek naar de herkomst en bedoeling van de drone.

Spanningen aan de oostflank

De situatie in Polen is al dagen gespannen. Afgelopen week drongen in één nacht meerdere Russische drones het Poolse luchtruim binnen. NAVO-gevechtsvliegtuigen, waaronder twee Nederlandse F-35’s, kwamen toen in actie. Uiteindelijk werden vijftien drones op Pools grondgebied aangetroffen.

Het incident was voor de NAVO aanleiding om de oostflank van de alliantie verder te versterken. Onder de codenaam Eastern Sentry wordt extra aandacht besteed aan het onderscheppen van drones, zowel vanuit de lucht als vanaf de grond.

Britse versterking

Ook afgelopen weekend stegen uit voorzorg opnieuw gevechtsvliegtuigen op. Gisteren werd bovendien bekend dat de operatie wordt uitgebreid met Britse straaljagers. Daarmee krijgt Operatie Eastern Sentry verdere versterking van NAVO-partners.