Duitse luchthaven betaalt duizenden proefkonijnen

Geld verdienen als proefkonijn op een vliegveld? Frankfurt Airport zoekt duizenden betaalde proefpersonen voor de nieuwe terminal. Alleen de tickets zijn niet inbegrepen.

Frankfurt Airport maakt zich op voor een grote uitbreiding. In het voorjaar van 2026 wordt de nieuwe terminal 3 in gebruik genomen. Voorafgaand aan de opening organiseert uitbater Fraport een uitgebreide testfase. Daarvoor zijn maar liefst 8000 vrijwilligers nodig die zich als proefpassagier door het nieuwe terminalcomplex bewegen.

De testcampagne loopt van 27 januari tot en met 16 april 2026, telkens op dinsdagen en donderdagen. Deelnemers spelen een complete reiservaring na: van aankomst per auto of Skyline-trein, via check-in en security tot het instappen bij de gate. Ook aankomende en overstappende passagiers worden gesimuleerd. Daarnaast staan noodscenario’s, zoals een evacuatie of een systeemstoring in de bagageafhandeling, op het programma.

Een testdag duurt vijf à zes uur. Vrijwilligers krijgen ter plaatse eten en drinken en ontvangen een vergoeding van 13,90 euro per uur. In totaal kan men maximaal 83,40 euro per dag verdienen. Het aantal deelnemers varieert per testdag tussen de 200 en 1000. Aanmelden kan vanaf nu via een speciale website; Fraport selecteert kandidaten op basis van een representatieve afspiegeling van het passagiersprofiel.

Volgens CEO Stefan Schulte markeert de start van de test ‘een belangrijke mijlpaal richting ingebruikname’. De bouw van Terminal 3 bevindt zich in de eindfase. Het interieur en de technische installaties worden momenteel afgerond, waaronder brandbeveiligings- en evacuatiesystemen. De piergebouwen G, H en J zijn reeds gereed, net als het parkeerdek. Ook de nieuwe Skyline-baan wordt al getest.