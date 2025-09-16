Meer F-35’s voor Griekenland?

De Griekse luchtmacht overweegt extra F-35’s aan te schaffen. Eerst wilden de Grieken juist een deel van haar F-16-vloot moderniseren.

Griekenland beschikt sinds 1997 over 38 F-16C/D Block 50’s. Het plan was deze toestellen via Hellenic Aerospace Industry te moderniseren met onderdelen uit Griekse F-16’s van de Block 52-serie. De onderdelen komen vrij omdat de 52-serie eveneens een upgrade krijgt. Griekenland beschikt straks namelijk over F-16’s met dezelfde standaarden als de nieuwste F-16V Block 72. De onderhandelingen met Lockheed Martin over de upgrade van 38 toestellen, die al vijf jaar duren, boeken nauwelijks vooruitgang. Analisten waarschuwden ook al dat een gemoderniseerde Block 50 tegen 2031 alweer achterhaald zou zijn.

Volgens Griekse media overweegt de regering om, in plaats van de F-16 Block 50’s te moderniseren, extra F-35’s aan te schaffen. In 2024 tekende Athene al een overeenkomst met Lockheed Martin voor twintig F-35A’s (één squadron), met een optie op nog eens twintig toestellen. Uit de recente plannen blijkt dat deze optie mogelijk nu al wordt benut. De eerste F-35’s worden vanaf 2028 geleverd.

Divers

De Griekse luchtmacht bestaat momenteel uit een divers scala aan straaljagers. Zo vliegt het land al jaren met de F-4 Phantom. Afgelopen april was het vijftig jaar geleden dat de eerste Griekse Phantom in ontvangst werd genomen. Verder beschikt de luchtmacht over enkele Dassault Mirage 2000’s. De afgelopen drie jaar stonden in het teken van de introductie van de Dassault Rafale. Griekenland heeft er in totaal 24 van besteld ter vervanging van de Mirage 2000. Het grootste deel van de straaljagervloot bestaat uit F-16’s, waarvan het land 157 exemplaren bezit.