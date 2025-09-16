Nieuwe Boeing 747-vervangers geleverd

Het Amerikaanse Kalitta Air heeft haar eerste twee Boeing 777-300ERSF’s ontvangen. De vliegtuigen vlogen eerst met een passagiersconfiguratie maar zijn door Israel Aerospace Industries (IAI) omgebouwd tot vrachttoestellen.

De levering volgt kort na de certificering van het nieuwe type door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, die in augustus werd afgegeven. De twee vliegtuigen, waaronder het prototype van het programma, werden op 12 en 13 september overgedragen aan Kalitta. Naar verwachting worden de Boeing-vliegtuigen vanaf oktober ingezet op vrachtroutes. In totaal heeft de vrachtmaatschappij zeven exemplaren besteld. De machines zullen de verouderde Boeing 747-toestellen op termijn gaan vervangen.

De 777-300ERSF, ook wel ‘The Big Twin’ genoemd, is ontwikkeld door AerCap en IAI. Volgens AerCap verbruikt het type tot twintig procent minder brandstof dan de Boeing 747F en stoot het daardoor ook minder CO₂ uit. Met een laadvermogen van honderd ton biedt de 777-300ERSF bovendien een goedkoper alternatief voor bestaande widebody-vrachtvliegtuigen. Het eerste prototype koos in 2023 het luchtruim. Destijds werd verwacht dat het toestel binnen enkele maanden zou worden gecertificeerd. Echter liep het ombouwprogramma de afgelopen jaren vertraging op doordat de FAA-certificering veel langer op zich liet wachten. Inmiddels is de 777-300ERSF ook goedgekeurd door de Israëlische luchtvaartautoriteit CAAI.

Kalitta Air vliegt momenteel onder andere met ruim twintig 747-400F’s en acht 777F’s. De maatschappij verzorgt zowel lijnvluchten als chartervluchten voor klanten wereldwijd, waaronder de Amerikaanse overheid en het leger.