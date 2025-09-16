Ook motorproblemen bij Embraer E175

Embraer kampt met problemen bij de productie van de E175. Volgens Francisco Gomes Neto, Embraer-topman, worden er te weinig motoren geleverd.

De E175 is het laatste toestel uit de eerste generatie E-Jets die Embraer nog bouwt. Het vliegtuig is nog altijd zeer populair bij regionale maatschappijen in de Verenigde Staten. Het toestel wordt wordt uitsluitend aangedreven door de General Electric CF34-8E-motor. In totaal zijn meer dan 1.700 E-Jets uit de eerste generatie (E170/175 en E190/195) uitgerust met CF34-motoren. GE lukt het echter niet om voldoende motoren te leveren, waardoor Embraer met afgebouwde vliegtuigen blijft staan.

De problemen treffen Embraer op een belangrijk moment. Het bedrijf heeft namelijk nog een orderachterstand van 208 E175’s, bijna net zo groot als het aantal bestelde exemplaren van de nieuwere E2-serie (229 toestellen). De grootste klant is American Airlines, dat via haar regionale maatschappijen Piedmont Airlines en Envoy Air dit jaar nog tientallen nieuwe E175’s bestelde. Ook SkyWest, 74 toestellen, en Republic Airways, 35 vliegtuigen, wachten op nieuwe Embraers. Volgens Gomes Neto liggen de vertragingen volledig bij GE: ‘Ze leveren niet wat we nodig hebben en ze leveren te laat. De knelpunten in de toeleveringsketen verschuiven ook voortdurend.’

Pratt & Whitney

Ook de Embraer E2-serie wordt nog altijd geplaagd door motorproblemen. Als gevolg staan er bij veel gebruikers van het type, waaronder KLM, een deel van de vloot aan de grond. In verband met reparatiewerkzaamheden die veel langer duren dan aanvankelijk werd gedacht zijn er onvoldoende (reserve)motoren beschikbaar. Dit geldt eveneens voor de Airbus A220 en een deel van de A320neo-familie.