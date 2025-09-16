Tweede B-21-bommenwerper de lucht in

Afgelopen week maakte het tweede prototype van de Northrop Grumman B-21 Raider haar eerste vlucht.

De nieuwe stealthbommenwerper steeg op vanaf Air Force Plant 42 Palmdale en vloog naar Edwards Air Force Base, enkele tientallen kilometers verderop. De aankomst van het toestel op de vliegbasis betekent een belangrijke stap in het testprogramma van de bommenwerper. Met twee B-21’s op Edwards kan het 420th Flight Test Squadron de testcapaciteit flink uitbreiden. Waar de eerste fase vooral gericht was op basisvluchteigenschappen, maakt de komst van het tweede machine het mogelijk om te beginnen met uitgebreidere tests. Zoals het integreren van missiesystemen en het uitvoeren van wapentests.

De Amerikaanse luchtmacht verwacht dat er binnenkort nog zeker twee extra testexemplaren naar Edwards komen. Parallel aan het programma wordt vanaf het fiscale jaar 2026, dat in Oktober begint, gestart met grootschalige bouwprojecten op de drie toekomstige B-21-bases. Ellsworth Air Force Base in South Dakota wordt de eerste basis die operationele B-21’s ontvangt. Daar is al begonnen met de aanleg van nieuwe infrastructuur, die gereed moet zijn zodra de eerste Raiders arriveren.

B-21 Raider

De B-21 zou binnen enkele jaren al operationeel inzetbaar moeten zijn. Volgens een hooggeplaatste ambtenaar van de Amerikaanse luchtmacht verloopt het testprogramma vooralsnog zoals gepland. Behalve Ellsworth AFB zijn, Whiteman AFB in Missouri en Dyess AFB in Texas de voorkeurslocaties voor de overige bases. De USAF hoopt uiteindelijk ongeveer honderd B-21’s te kunnen aanschaffen tegen een kostprijs van meer dan een half miljard dollar per stuk. Uiteindelijk zal de nieuwe bommenwerper zowel de B-1 als de B-2 gaan vervangen. De legendarische B-52, waarvan de laatste ruim zestig jaar geleden werd geproduceerd, blijft nog wel in dienst. Met nieuwe motoren zal de B-52 nog enkele tientallen jaren vooruit kunnen en haar opvolgers dus ruimschoots overleven.