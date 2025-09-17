Europees land overweegt aankoop Boeing P-8

Denemarken overweegt Boeing P-8A Poseidon-vliegtuigen aan te schaffen om het maritieme toezicht op en rond Groenland en de Faeröer-eilanden te versterken.

Volgens Troels Lund Poulsen, Deense minister van Defensie, onderzoekt het land of het samen met andere NAVO-landen een nader te bepalen aantal P-8’s kan aanschaffen. Mocht zo’n samenwerking niet lukken, dan sluit de minister niet uit dat Denemarken de toestellen op eigen kracht bestelt. De aankoop zou ‘miljarden dollars’ kunnen kosten en moet nog worden goedgekeurd door het Deense parlement.

De Deense regering wijst op een stijgend dreigingsniveau in het Noordpoolgebied. Russische en Chinese marineschepen doken de afgelopen jaren onverwacht rond Groenland op. Recentelijk werd Denemarken nog door de Verenigde Staten bekritiseerd omdat het land te weinig zou doen om het gebied te beveiligen.

Huidige gebruikers

Als Denemarken een bestelling voor de P-8 plaatst sluit het zich aan bij andere NAVO-landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. Duitsland ontvangt dit jaar zijn eerste P-8A’s ter vervanging van de verouderde P-3 Orions. De zuiderbuur verwacht op termijn over acht exemplaren te beschikken, terwijl Noorwegen vijf machines in dienst heeft. De meest recente bestelling voor de Boeing werd afgelopen week aangekondigd. Singapore schaft vier P-8A’s aan om hun Fokker 50MPA’s mee te vervangen.