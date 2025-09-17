Gemoederen lopen op in A320 vanuit Israël

Aan boord van een Airbus A320 van HelloJets, die een vlucht uitvoerde voor de Israëlische luchtvaartmaatschappij Israir Airlines, brak afgelopen maandag een vechtpartij uit.

Het toestel, registratie YR-RAM, voerde die avond vlucht 6H703 uit vanuit Tel Aviv, de hoofdstad van Israël, op weg naar de Roemeense hoofdstad Boekarest. De machine steeg in westelijke richting op en boog direct af naar het noorden. Echter, tijdens de vlucht brak een vechtpartij uit. Om religieuze redenen zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen, laten bronnen weten aan BIZIDAY. Sommige passagiers waren aan het bidden, wat bij andere reizigers provocerend overkwam.

Vechtpartij aan boord

Verschillende passagiers begonnen met elkaar te vechten en dat mondde uiteindelijk uit in een vechtpartij met circa dertig passagiers. Het cabinepersoneel probeerde de situatie te sussen. Hoewel in sommige gevallen bij een escalerende situatie aan boord een ongeplande landing gemaakt wordt, vloog de A320 gewoon door naar Boekarest. De piloten stelden wel de luchthaven van de situatie op de hoogte. ‘Op 15 september, rond 01.00 uur, werden de grenspolitieagenten op luchthaven Henri Coandă in Boekarest telefonisch door de luchthavendispatcher op de hoogte gebracht dat de bemanning van een vlucht die vanuit Tel Aviv zou landen, bij het uitstappen had verzocht om de aanwezigheid van de grenspolitie’, aldus de grenspolitie.

Boetes

Na iets meer dan twee uur landde de A320 op haar bestemming. De grenspolitie stapte aan boord. ‘De grenspolitieagenten identificeerden, met de hulp van de bemanningsleden, zeven personen die bij het conflict betrokken waren’, gaat de grenspolitie verder. Zij kregen ieder een boete van omgerekend 800 euro. Momenteel werkt Israir Airlines samen met de Roemeense autoriteiten in een onderzoek naar de vechtpartij.