Mogelijk nog meer annuleringen KLM op de loer

Terwijl KLM vandaag (wederom) al een groot aantal vluchten heeft moeten annuleren als gevolg van een staking, kondigt de vakbond FNV aan dat komende weken wederom het werk meermaals neergelegd wordt.

Vandaag wordt tussen 08:00 en 12:00 uur gestaakt, maar de vakbond laat weten dat volgende week woensdag 24 september wederom een staking gaat plaatsvinden. In tegenstelling tot vandaag duurt de werkonderbreking twee uur langer, tot 14:00 uur. Op 1 oktober wil de FNV nog een stapje verder gaan: dan vangt de staking 6:00 uur aan en duurt die tot 14:00 uur. ‘De directie van KLM speelt groepen werknemers tegen elkaar uit. Piloten krijgen er extra bij, over de ruggen van het grondpersoneel. Wij laten ons niet afschepen’, aldus John van Dorland, bestuurder van FNV, in een verklaring. In samenwerking met de CNV, een andere vakbond, worden acties mogelijk uitgebreid als KLM niet met concrete voorstellen komt.

Betere arbeidsvoorwaarden

Het grondpersoneel strijdt al langere tijd voor onder meer koopkrachtbehoud, volledige zwaarwerkregeling, een goede verhouding tussen vaste en flexibele contracten en een eerlijke verdeling om met KLM-vliegtuigen mee te vliegen. Daarnaast schiet het bij de vakbonden in het verkeerde keelgat dat de piloten extra beloond worden, terwijl de grondmedewerkers genoegen moeten nemen met wat zij nu hebben. ‘De directie waarschuwt voor polarisatie, maar vergeet te zeggen dat ze die zelf veroorzaakt door ongelijk te belonen en een deel van de werknemers te bevoordelen. We vinden het enorm vervelend voor de reizigers, maar kennelijk geeft de directie ons geen andere mogelijkheid dan staken’, licht Van Dorland toe.