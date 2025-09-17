Nieuwe langste directe vlucht ter wereld in aantocht

China Eastern Airlines start op 4 december dit jaar met de langste directe vlucht ter wereld ooit vanuit Shanghai naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, met een tussenstop in Auckland, Australië.

De route wordt volgens AeroRoutes wekelijks op maandag en donderdag uitgevoerd. Vlucht MU745 vertrekt 02:00 uur lokale tijd vanuit Shanghai en landt 18:30 uur in Auckland. Deze reis kent een lengte van 9.300 kilometer. Vervolgens wordt de vlucht na een tussenstop van twee uur hervat en verschijnt die 16:55 uur in Buenos Aires. Met het tweede deel erbij opgeteld komt het totaal aantal kilometers uit op 19.700 en bedraagt de vluchtduur 26 uur. De terugvlucht, MU746, vertrekt wederom om 02:00 uur en arriveert 08:40 uur weer in Auckland. Ook hier is de tussenstop twee uur waarna de reis 10:40 uur verdergaat. De vlucht landt 18:00 uur in Shanghai. Deze duurt in tegenstelling tot de heenvlucht drie uur langer: 29 uur. China Eastern Airways zet op deze route een Boeing 777-300 in, die ruimte biedt aan maximaal 316 passagiers.

Nieuwe poging

In juni dit jaar werd de route aangekondigd. Hiermee is er ook weer een rechtstreekse verbinding voor Nieuw-Zeeland met Buenos Aires. Van 2015 tot 2020 voerde Air New Zealand deze vlucht ook uit, maar stopte daar aan het begin van de coronacrisis mee. Aerolineas Argentina vloog tot 2012 op deze route. Echter, de luchtvaartmaatschappij besloot wegens de hoge kosten hiermee te stoppen.

Langste directe vlucht, niet langste non-stop-vlucht

Met de nieuwe langste directe vlucht van China Eastern Airways neemt de luchtvaartmaatschappij het stokje over Air China, die een route van drie uur korter (26 uur) uitvoert vanuit Beijing naar het Braziliaanse Sao Paulo, met een tussenstop in het Spaanse Madrid. Singapore Airlines blijft echter het record houden voor de langste non-stopvlucht (Singapore-New York John F. Kennedy), omdat hierop geen tussenstop gemaakt wordt.