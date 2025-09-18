Embraer in het nauw

De productie van Embraer komt in het gedrang. Metaalarbeiders in Brazilië leggen voor onbepaalde tijd hun werk neer.

Metaalarbeiders bij de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer zijn woensdag voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Ze eisen loonsverhogingen en de ondertekening van een collectieve arbeidsovereenkomst, aldus de Metaalarbeidersvakbond van São José dos Campos in een verklaring. Embraer heeft nog geen commentaar willen leveren op vragen van verschillende media waaronder persbureau Reuters.

Volgens de vakbond stelde Fiesp – de organisatie die de luchtvaartsector vertegenwoordigt – tijdens de onderhandelingen een salarisaanpassing uitsluitend op basis van inflatie voor, evenals een vermindering van de baanzekerheid voor gewonde werknemers en voor degenen met beroepsgerelateerde ziektes. Dat voorstel werd vorige week verworpen en een stakingsaankondiging werd goedgekeurd, voegde de vakbond eraan toe in een verklaring op haar website.

Productie

Wat de gevolgen voor de productie en uiteindelijk leveringen van Embraer zullen zijn is nog onduidelijk. Embraer’s productiecapaciteit strekt zich uit over meerdere locaties wereldwijd, waaronder ook in de Verenigde Staten en Portugal. Het belangrijkste centrum voor de vliegtuigproductie van Embraer bevindt zich echter in São José dos Campos in Brazilië. De locaties buiten Brazilië zullen niet direct hinder ervaren van de staking in het Zuif-Amerikaanse land maar op den duur zou het een groot probleem kunnen worden voor de vliegtuigbouwer.