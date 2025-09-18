Mysterieuze A380 duikt op in Duitsland

Op de luchthaven Dresden, Duitsland, is een opmerkelijke gast gearriveerd. Het gaat om een Airbus A380, registratie 9H-MIP.

Het toestel, ooit in dienst bij Singapore Airlines en later Hi Fly, stond al sinds 2021 opgeslagen in het Franse Tarbes. Vorige week vertrok de Superjumbo van de luchthaven om even later in Dresden te landen. Op het vliegveld zit EFW Elbe Flugzeugwerke, dat de machine weer helemaal klaarmaakt voor commerciële dienst. De vorige eigenaar van de 9H-MIP gaf aan dat het toestel al in december 2024 is verkocht. Volgens EFW is de huidige klant een bedrijf genaamd Airline Leasing Group. Wat de Britse onderneming precies wil doen met de Superjumbo is onduidelijk. Mogelijk wordt het toestel straks verhuurd aan een andere maatschappij.

Opvallend is dat Global Airlines, dat eerder een aanbetaling deed voor het toestel, inmiddels heeft bevestigd geen interesse meer te hebben in de A380. Toen het bedrijf het nieuws in 2023 aankondigde was de machine zelfs voorzien van het logo en de naam van de nieuwe airline. De Britse start-up richt zich nu echter volledig op de A380 met registratie 9H-GLOBL. Wel benadrukte Global Airlines dat ze nog steeds van plan is andere A380’s aan te schaffen voor hun toekomstige vluchten.

Hi Fly

Jaren geleden werd gedacht dat de 9H-MIP werd ontmanteld, maar dat bleek later om een andere A380 te gaan. Het toestel vloog, voordat het in Frankrijk werd geparkeerd, slechts 2,5 jaar voor Hi Fly. De chartermaatschappij kreeg het vliegtuig nauwelijks gevuld. Na een poging om met de machine door te gaan in een vrachtconversie, moest de maatschappij toch afscheid nemen van haar enige A380.