Piloten ‘zien Air Force One over het hoofd’

Een toestel van Spirit Airlines kwam deze week te dichtbij Air Force One. President Trump was op weg naar het Verenigd Koninkrijk, en dat hebben de piloten geweten.

Luchtverkeersleiders gaven dinsdag dringend en herhaaldelijk opdracht aan de piloten van Spirit Airlines-vlucht 1300 om weg te draaien van Air Force One boven Long Island, New York. De Spirit-vlucht was onderweg van Fort Lauderdale naar Boston, terwijl Air Force One president Trump, first lady Melania Trump en vele anderen vervoerde voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

‘Spirit 1300, draai 20 graden naar rechts’, riep een luchtverkeersleider volgens opnames van liveatc.net. ‘Let op, Spirit 1300, draai 20 graden naar rechts. Spirit 1300, draai 20 graden naar rechts, nu. Spirit wings 1300, draai onmiddellijk 20 graden naar rechts.’ Vluchtgegevens van flightradar24.com laten zien dat de Spirit Airbus A321 en Air Force One parallel vlogen met een afstand van acht mijl, en dat ze elf mijl van elkaar verwijderd waren op het dichtste punt waar hun routes konden kruisen.

Nadat de Spirit-piloten de oproep bevestigden, reageerde de verkeersleider gevat: ‘Let op. Spirit 1300, verkeer links van je op zes of acht mijl, een 747. Ik neem aan dat je wel kunt zien wie het is. Houd hem in de gaten, hij is wit en blauw.’ Kort daarna grapten de verkeersleiders: ‘Let op. Leg die iPad weg’, implicerend dat de piloten met andere dingen bezig zouden zijn.

Geen gevaar

De reacties van de Spirit-piloten waren onverstaanbaar door ruis op de ATC-audio, maar de toestellen waren nooit op een afstand die de FAA als onveilig zou beschouwen, al kwamen ze duidelijk dichter bij elkaar dan de verkeersleiders wensten. ‘Veiligheid staat altijd voorop’, zei een woordvoerder van Spirit maandagavond tegen CBS News. ‘Spirit Airlines-vlucht 1300 volgde de procedures en de instructies van Air Traffic Control (ATC) tijdens de route naar Boston en landde zonder incidenten in Boston.’