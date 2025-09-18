Ryanair volgt voorbeeld Wizz Air

De druk op luchthaven Wenen neemt verder toe. Nadat Wizz Air onlangs aankondigde haar basis te sluiten en alle routes te schrappen, volgt nu ook Ryanair met maatregelen.

De prijsvechter haalt drie van haar negentien toestellen weg die momenteel in de Oostenrijkse hoofdstad staan gestationeerd. Daardoor verdwijnen vanaf de aankomende winterdienstregeling, die eind volgende maand start, meerdere verbindingen. Ook op andere routes worden frequenties teruggeschroefd. Na het vertrek van Wizz Air plaatste de Ierse airline nog een bericht op sociale media: ‘Tot ziens Wizz Air. De basis in Wenen wordt op 26 maart gesloten. Ryanair-reddingstarieven vanaf €29,99 nu beschikbaar.‘

Volgens Ryanair is de maatregel het gevolg van de ‘exorbitante luchtvaartbelasting’ in het land en de ‘te hoge luchthavengelden in Wenen’. Een passagier betaalt in Oostenrijk voor een vliegticket ongeveer twaalf euro aan vliegtaks. De maatschappij stelt dat het land hierdoor aan concurrentiekracht verliest ten opzichte van landen als Zweden, Hongarije en Italië, die juist inzetten op belastingverlagingen en lagere tarieven. In Nederland betaalt een passagier momenteel zelfs 29,40 euro aan belasting.

Wizz Air

Eerder kondigde Wizz Air al aan zijn vijf Airbus A321neo’s uit Wenen weg te halen. De Hongaarse maatschappij wees eveneens op oplopende kosten, waardoor de basis niet langer rendabel zou zijn. Als gevolg van de acties van de luchtvaartmaatschappijen waarschuwt de luchthaven dat de passagiersaantallen in 2026 hierdoor ‘negatief beïnvloed’ worden. Het management benadrukt ook dat de tarieven per 1 januari 2026 met maximaal vijf procent worden verlaagd.