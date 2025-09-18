Verkeersleider valt in slaap en mist Airbus

Een Airbus A320neo van Air Corsica vloog bijna een uur lang in een wachtpatroon bij de luchthaven van Ajaccio. De reden bleek zeer opmerkelijk.

De vlucht vertrok al met een uur vertraging vanuit Parijs-Orly en naderde maandag rond middernacht de Corsicaanse hoofdstad. Toen de piloten van de F-HXKJ contact wilden maken met de verkeerstoren, bleef het stil. Ook de baanverlichting stond uit, waardoor een landing onmogelijk was. De gezagvoerder nam vervolgens contact op met de luchthavenbrandweer, die de militaire politie inschakelde.

Terwijl de hulpdiensten in actie kwamen, cirkelde het toestel ruim een half uur boven de Golf van Ajaccio. De crew overwoog uit te wijken naar het vliegveld van Bastia, maar werd op andere ideeën gebracht toen de baanverlichting in Ajaccio aanging en vanuit de toren weer contact werd gezocht met de Airbus. Iets na half één ’s nachts landde de A320neo veilig.

Geen verdovende middelen

Naar verluidt reageerden de passagiers nuchter op het voorval. Een van hen omschreef het als een ‘kleine toeristische rondvlucht’. Van paniek was ook geen sprake. De gezagvoerder liet later weten in zijn hele carrière nog nooit iets dergelijks te hebben meegemaakt. Direct nadat de machine was geland werd de dienstdoende luchtverkeersleider onderzocht. Alcohol- en drugstesten leverden niets op. De man bleek simpelweg in slaap te zijn gevallen.