Voetbalteam in onderbroek in Boeing 737

De spelers van AS Monaco zouden woensdag met een Boeing 737 van Nice naar de luchthaven Oostende-Brugge vliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment geannuleerd.

Tijdens het boarden bleek dat de airconditioning van de Boeing 737 van AlbaStar, registratie EC-NLK, niet werkte. Toch stapten de voetballers in, in de hoop dat het probleem snel verholpen zou worden. Toen ook na het instappen bleek dat de airco niet op gang kwam, liep de temperatuur in de cabine snel hoog op. Om af te koelen trokken veel spelers vrijwel al hun kleding uit en liepen ze in hun onderbroek door het vliegtuig. Uiteindelijk verliet iedereen, druipend van het zweet, het toestel en stonden de spelers half gekleed op het platform.

De vlucht werd geannuleerd. Omdat op het laatste moment een vervangend toestel moest worden geregeld, vliegt de selectie donderdag gesplitst naar België: een deel met een Embraer ERJ-145 (F-HFCN) en een deel met een Airbus A319 (F-HDRA). Verdere vertraging is ongewenst, want dezelfde avond wacht de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

Flauwgevallen

Het gebeurt vaker dat de airconditioning in een vliegtuig niet goed werkt. Onlangs vielen meerdere reizigers aan boord van een Southwind Airlines Boeing 777-300 op Antalya Airport flauw nadat ze twee uur lang werden vastgehouden. Tijdens het wachten op het vertrek werkte de airco niet en bleven de deuren gesloten. Buiten klom de temperatuur tot wel dertig graden Celsius. Pas nadat meerdere passagiers het niet meer aankonden en flauwvielen besloot de bemanning de deuren open te doen. Enkelen lieten zich later, toen de deuren weer sloten, alsnog gaan. Het mondde uit in een knokpartij waaraan lokale politie te pas kwam.