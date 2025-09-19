A320neo keert om vlak voor eindbestemming

Een Airbus A320neo van vakantiemaatschappij Marabu Airlines was onderweg naar het Duitse Hamburg toen het vlak voor de landing omkeerde. De oorzaak: een nachtsluiting van het vliegveld.

De luchthaven van Hamburg had donderdag te maken met een flink kerosinetekort veroorzaakt door problemen in de raffinaderij die het vliegveld bevoorraadt. Hoewel de luchthaven waarschuwde voor vertragingen en annuleringen, waren veel maatschappijen, waaronder Lufthansa en Ryanair, niet onder de indruk en zetten hun operaties als gewoon voort.

Dat was ook het plan van een Marabu Airlines Airbus A320neo. Het toestel, registratie ES-MBE, was onderweg vanuit Heraklion, Griekenland naar Hamburg. Toen het toestel boven het zuiden van Duitsland vloog, besefte de bemanning dat ze in Hamburg geen kerosine zou kunnen krijgen. De piloten kozen daarom voor een tussenlanding in Neurenberg.

Na een poosje in een holding pattern te hebben gevlogen, zette de Airbus A320neo uiteindelijk de landing in kort voor 22:00 uur. Een uur later vertrok het vliegtuig weer vanaf de Zuid-Duitse luchthaven, op weg naar haar eindbestemming. Vanwege de nachtsluiting zou de A320neo Hamburg echter nooit bereiken.

In een grote boog draaide het vliegtuig om en landde het op het vliegveld van Hannover, kort voor 01:00 uur ’s nachts. Een woordvoerster van Marabu verklaarde dat de A320neo ‘vanwege het nachtelijke vliegverbod helaas niet meer kon landen in Hamburg zoals gepland en werd het omgeleid naar Hannover’. Er volgde een bustransfer naar de eindbestemming.

Vragen

De route van het Marabu-toestel roept wel vragen op. Het vliegtuig vloog Hannover ruim honderd kilometer voorbij voordat het zich omdraaide en er uiteindelijk alsnog de landing inzette. Hoewel Hamburg een uitzondering maakt voor vertraagde vluchten die tussen 23:00 en 00:00 uur landen, gaf de klok reeds 0:28 uur aan toen de A320neo Hannover voorbij vloog. De machine zou Hamburg dus nooit hebben bereikt, tenzij er sprake was geweest van een noodgeval.