Delta-fans kiezen niet één, maar twee bestemmingen

Vorige maand gaf Delta Air Lines haar medewerkers en leden van het SkyMiles-programma de kans om een nieuwe Europese bestemming te kiezen. In plaats van één, kozen zij er twee.

De wedstrijd was volgens Delta een poging om medewerkers en frequent-flyer-leden nog meer te betrekken bij de maatschappij. Zij kregen de keuze uit drie verschillende Europese eilanden: Ibiza, Malta en Sardinië. Mensen die konden stemmen, mochten dat doen tussen 25 en 29 augustus. In totaal zijn er ruim honderdvijftigduizend antwoorden binnengekomen.

Hoewel Delta aangaf slechts één bestemming te selecteren, zijn het er uiteindelijk twee geworden: Malta en Sardinië. De eerstgenoemde staat bekend om haar Unesco-erfgoed, prachtige baaien en een goede afwisseling van cultuur en natuur. Sardinië staat ook bekend om deze kenmerken. Het eiland kent zowel verschillende historische steden als schitterende kliffen en baaien.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij besloot beide bestemmingen te selecteren omdat ze ongeveer evenveel stemmen ontvingen. Onder medewerkers van de maatschappij kreeg Malta net wat meer stemmen terwijl Sardinië populairder bleek onder SkyMiles-leden. ‘We kunnen nu zeggen dat ons netwerk niet slechts vóór onze meest loyale klanten, maar door hun’, aldus Paul Bedoni, S.V.P netwerkplanning.

Nieuwe routes

Delta start de vluchten naar haar nieuwe bestemmingen in het voorjaar van 2026. Op 20 mei vertrekt een Boeing 767-300 vanuit New York (JFK) naar Sardinië (OLB). Delta voert deze route vier keer per week uit. Enkele weken later, op 7 juni, stijgt de eerste 767-300 op vanuit New York naar Malta (MLA). Deze bestemming wordt drie keer per week aangevlogen.

Om de lancering te vieren, biedt Delta tijdelijk afgeprijsde tickets aan voor de inaugurele vluchten naar de Zuid-Europese eilanden.