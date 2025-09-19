KLM-topvrouw: ‘Vliegen onderdeel van basisbehoefte’

KLM-topvrouw Marjan Rintel is ontevreden met de gestegen vliegtaks. In het radioprogramma Geld of je Leven (EO) laat ze weten waarom een hogere vliegtaks in Nederland een slecht idee is.

Deze week gingen de overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB prat op het uitblijven van een lastenverhoging voor “de gewone burger”. De koopkracht van de Nederlander gaat erop vooruit volgens de miljoenennota die afgelopen dinsdag op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Als het aan de topvrouw van KLM ligt, is dat echter niet helemaal het geval.

Het kabinet kondigde, behalve de miljoenennota, deze week ook aan dat de vliegtaks gaat stijgen. Hoewel er op dit moment een vast tarief geldt van €29,40 voor alle vluchten, gaat de overheid vanaf 2027 onderscheid maken tussen verschillende afstanden. Daarbij geldt €29,40 (voorafgaand aan indexatie) als basistarief en kan de vliegtaks oplopen tot €70,86.

Volgens Rintel is vliegen echter geen luxe, want ondanks de prijsstijgingen blijven mensen aan boord van vliegtuigen stappen. ‘Mensen vinden vliegen onderdeel van hun basisbehoefte’, aldus de KLM-CEO. ‘Ik vind dat ook zeker. Het is belangrijk voor je ontwikkeling. Zo gaan veel mensen in het buitenland studeren of hebben ze ergens anders familie wonen. Die verbindingen horen bij het leven.’

Tegenstrijdige onderzoeken

Rintel verwacht dat Nederlandse passagiers simpelweg de grens overgaan om de vliegtickets betaalbaar te houden. Volgens onderzoek, dat KLM uitvoerde in samenwerking met de luchthavens van Brussel en Düsseldorf, zegt 74 procent van de Nederlanders te blijven vliegen, ondanks de hogere prijzen. Velen zijn dan ook bereid daarvoor de grens over te gaan.

Uit ander onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, blijkt dat reizigers slechts beperkt de grens zullen oversteken voor goedkopere vluchten. Toch houdt de KLM-topvrouw vast aan haar onderzoek. ‘Vanwege de vorige vliegbelasting zijn de prijzen al omhoog gegaan en dat gebeurt nu nog verder. Dan ben je substantieel duurder uit en moet je als gezin 200 euro meer voor je kaartje betalen. Het moet niet zo zijn dat Nederlanders over de grens moeten om het betaalbaar te houden.’