Koning vliegt mee met luchtmacht-Hercules | Foto’s

Gisteren bracht Koning Willem-Alexander een werkbezoek aan de vliegbasis Eindhoven. Daar is op dit moment de oefening “Falcon Leap” aan de gang. De koning vloog mee met een Nederlandse Hercules van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een paradrop boven de Ginkelse Heide.

Koning Willem-Alexander werd ontvangen door luitenant-generaal André Steur, commandant van de Koninklijke Luchtmacht en kolonel De Gruijter, commandant van de oefening Falcon Leap namens de luchtmacht. Samen met onder meer luitenant-generaal Steur bezocht de koning de enorme hangaartent waar alle parachutisten zich voorbereiden op hun sprong. De koning sprak daar ook met enkele Amerikaanse parachutisten die deelnemen aan de oefening.

Ontvangst van de koning door luitenant-generaal Steur © Leonard van den Broek

Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over Falcon Leap © Leonard van den Broek

Koning Willem-Alexander krijgt uitleg over Falcon Leap © Leonard van den Broek

Koning Willem-Aleaxnder in gesprek met Amerikaanse militairen © Leonard van den Broek

Lage hoogte

Na het bezoek aan de parachutisten, bezocht Willem-Alexander nog de hangaar waar materialen worden klaargemaakt voor een cargo-drop. Daar kreeg hij uitleg van Nederlandse luchtmacht-militairen. Rond het middaguur ging de koning aan boord van een Nederlandse C-130H Hercules. Dit toestel voerde een paradrop uit boven de Ginkelse Heide, in formatie met een Nederlandse en Italiaanse Hercules en een Duitse A400M Atlas. Later werd bekend dat na de paradrop, de Hercules op lage hoogte (500 voet) is teruggevlogen via Lage Vuursche en kasteel Drakensteyn, het paleis van prinses Beatrix.

Koning Willem-Alexander gaat aan boord van Nederlandse C-130H Hercules © Leonard van den Broek

Vertrek van Hercules met aan boord de koning © Leonard van den Broek

Generaal Grandia van 11 LMB verwelkomt koning Willem-Alexander na de vlucht © Leonard van den Broek

Generaal Frank Grandia van 11 Luchtmobiele Brigade is commandant van Falcon Leap namens de landmacht. Grandia verwelkomde de koning na diens vlucht. ‘De koning was zeer goed geïnformeerd, merkten we aan de vragen die hij stelde. De koning heeft tijdens de vlucht zowel in de cockpit gezeten, als ook op de geopende laadklep.’

Samenwerking

Falcon Leap is een jaarlijks terugkerende oefening, die elk jaar in september plaatsvindt. Doorgaans duurt de oefening twee weken, waarbij meerdere transportvliegtuigen op diverse locaties parachutisten droppen. Kolonel De Gruijter: ‘Falcon Leap is uitgegroeid tot een grootschalige oefening waarbij de landmacht en de luchtmacht intensief samenwerken. Ook is het een ideale gelegenheid om de internationale samenwerking te optimaliseren. Parachutisten van verschillende nationaliteiten springen uit toestellen uit verschillende landen. Ook vindt er uitwisseling plaats met de type chute.’ Zo kan bijvoorbeeld een Nederlandse parachutist met een Amerikaanse chute uit een Duits vliegtuig springt. Falcon Leap duurt nog tot aanstaande zaterdag. Dan vindt er een ‘mass drop’ plaats boven de Ginkelse Heide, ter nagedachtenis aan Operatie Market Garden. Deze drop is toegankelijk voor publiek.