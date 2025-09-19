Mysterieuze Boeing 777 oorzaak van flinke knallen

In het hart van Duitsland konden bewoners woensdagochtend flinke knallen horen. De oorzaak daarvan bevond zich vele kilometers hoger: een Boeing 777-300 van Kuwait Airways.

De Boeing 777-300 met registratie 9K-AOI was woensdagochtend rond 06:00 uur lokale tijd opgestegen in Koeweit-Stad. Het toestel was onderweg naar de luchthaven London Heathrow voor vlucht KU103. Na een route over Irak, Turkije en het oosten van het Europese luchtruim kwam het vliegtuig uiteindelijk boven Centraal-Europa terecht. Daar werd het spannend.

De bemanning slaagde er niet in de Duitse luchtverkeersleiding te melden dat zij het luchtruim hadden betreden op vliegniveau 360 (FL360). Ook vanuit de luchtverkeersleiding was er geen contact mogelijk met de Boeing 777-300. De Duitsers besloten hierop om twee Eurofighter-straaljagers achter de Koeweitse “triple seven” aan te sturen om het toestel te onderscheppen.

In steden als Frankfurt am Main, Mainz en Wiesbaden waren vervolgens flinke knallen te horen. De Bundeswehr bevestigde later dat dit de straaljagers waren. Eén van de vliegtuigen had de geluidsbarrière doorbroken, wat een sonische knal (sonic boom) veroorzaakte. Tijdens de vlucht wordt het geluid als drukgolf voor het vliegtuig geduwd. ‘Hierbij verdichten de geluidsgolven zich tot een compacte geluidsbarrière’, legt de Bundeswehr uit.

Het contact met de luchtverkeersleiding werd uiteindelijk hersteld en de bemanning verzekerde dat er niks aan de hand was. De Boeing 777 landde ongeveer twee uur later veilig in Engeland.

Spectaculaire beelden

Wanneer straaljagers met supersonische snelheden vliegen, duwen ze luchtmoleculen voor zich uit, wat leidt tot een hoge druk. De schokgolf die hierdoor ontstaat, beweegt met de snelheid van het vliegtuig mee. Als het vliegtuig de geluidsbarrière doorbreekt, ‘stapelen’ de schokgolven zich op, en dit hoor je op de grond als een luide knal. Het is echter geen enkele explosie, maar een doorlopend effect zolang het object sneller dan het geluid blijft vliegen.

Soms zijn er gelukkigen aan de grond die dit fenomeen kunnen aanschouwen. Als een straaljager door de geluidsbarrière breekt, levert dat vaak spectaculaire beelden op, zoals de condensatiekegel die je soms ziet.