Trump maakt ongeplande landing in Engeland

Onderweg naar huis na zijn tweedaagse bezoek aan het Verenigd Koninkrijk maakte de helikopter waar Trump in zat een onverwachte landing. Twintig minuten later bereikte hij alsnog zijn bestemming.

Twee dagen lang was de Amerikaanse president Donald Trump op bezoek in het Verenigd Koninkrijk waar hij onder andere Koning Charles III en premier Keir Starmer ontmoette. Na zijn bezoeken was hij onderweg naar Stansted Airport, waar de Air Force One stond te wachten voor vertrek. Hij gebruik van zijn “Marine One”, een speciaal gemodificeerde helikopter met raketafweersystemen en radar jamming systemen.

Onderweg naar het vliegveld kreeg Trump’s “Marine One” te maken met problemen. Volgens Karoline Leavitt, woordvoerder van het Witte Huis, had de helikopter te kampen met ‘een klein hydraulisch probleem’. Om die reden landde het toestel uit ‘een overvloed aan voorzichtigheid’ op Luton Airport, dat ze ‘een lokaal vliegveldje’ noemde.

Op Luton Airport werden verschillende hulpdiensten gespot. Donald Trump en zijn vrouw Melania stapten echter veilig aan boord van de ondersteuningshelikopter. Het presidentieel paar landde uiteindelijk met twintig minuten vertraging op de luchthaven voor Stansted, van waar ze terugvlogen naar de Verenigde Staten. Foto’s tonen beide helikopters opgesteld op Luton.

Marine One

Net als bij de “Air Force One”, is “Marine One” de roepnaam van elke helikopter van het Amerikaanse Korps Mariniers waarin de president van de Verenigde Staten zich op dat moment bevindt. Deze helikopters vallen onder de verantwoordelijkheid van het Marine Helicopter Squadron One (HMX-1), ook wel bekend als de ‘Nighthawks’.

De vloot daarvan bestaat uit meerdere, verschillende type helikopters, waaronder de Sikorsky VH-3D Sea King en de VH-60N Blackhawk. Ze zijn te herkennen aan hun opvallende donkergroene met witte kleurenschema. Om die reden worden de machines ook wel “white tops” genoemd. Voor de veiligheid vliegt de president vaak in een konvooi van hetzelfde type helikopters.