KLM E190 vliegt uur lang laag over Nederland

Een Embraer E190 van KLM keerde afgelopen donderdag vroeg in de ochtend terug naar Schiphol wegens een technisch probleem.

Het vliegtuig, registratie PH-EZN, maakte zich die ochtend op voor de eerste vlucht van de dag, vlucht KL1929, vanaf Amsterdam in de richting van het Zwitserse Genève. De E190 steeg keurig om 7:05 uur in zuidelijke richting op vanaf de Aalsmeerbaan (18L/36R) waarna al vrij snel afgebogen werd naar het oosten in plaats van zuidwaarts te vliegen.

De E190 van KLM cirkelde door een technisch mankement enige tijd rond boven Flevoland © Flightradar24.com

Klim snel na vertrek afgebroken

De piloten constateerden een technisch mankement, licht een woordvoerder van KLM toe in het Algemeen Dagblad. Wat precies aan de hand was, wordt niet gespecifieerd. De vliegers braken de klim op een hoogte van 7.000 voet (omgerekend iets meer dan 2.000 meter) af. Via Utrecht en Amersfoort kwam de E190 boven Flevoland op dezelfde hoogte in een holding pattern te vliegen. Waarom het toestel twee grote ovale rondes boven die provincie maakte, is onduidelijk. Wel worden vliegtuigen bij het vaststellen van een technisch mankement in de wachtstand geplaatst zodat de piloten ten eerste het probleem verder kunnen specificeren en in het geval als er veel brandstof mee aan boord genomen is, de tijd hebben deze te verbranden om met een lichter gewicht een veilige (ongeplande) landing te maken. Voor een vlucht vanaf Schiphol naar Genève is echter maar relatief weinig kerosine nodig.

Passagiers omgeboekt op andere KLM-vluchten

Na een klein uur te hebben gevlogen lijnde de E190 op voor de Polderbaan (18R/36L). Daar arriveerde het toestel een uur na take-off waarna het richting het platform taxiede. De KLM-woordvoerder vertelt dat de passagiers omgeboekt werden en donderdag alsnog naar Geneve zouden vliegen. De luchtvaartmaatschappij voerde die dag nog vijf vluchten naar de Zwitserse stad uit.