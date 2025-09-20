Nederlandse F-35’s wederom in actie

Net zoals vorige week zijn Nederlandse F-35’s naar aanleiding van een Russische aanval op Oekraïne de lucht in gestuurd vanuit Polen.

Polen stelt dat Rusland grote aanvallen op doelen verspreid over Oekraïne uitvoerde. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt dat infrastructuur, woonwijken en civiele bedrijven doelwit waren. Bovendien werd een flat in Dnipro, een stad in het midden van Oekraïne, geraakt door een clusterbom. Rusland bestookte het land met 580 drones en 40 raketten. Halverwege de nacht ging vrijwel in heel Oekraïne het luchtalarm af. In totaal kwamen drie mensen om het leven en raakten tientallen gewond. De aanvallen volgen nadat gisteren ook al Russische straaljagers het luchtruim van Estland binnenvlogen.

F-35’s de lucht in

Door de aanvallen werden de luchtverdediging en de radarsystemen op de grond in Polen in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Het land stuurde meerdere gevechtsvliegtuigen de lucht in. Het ging niet alleen haar eigen toestellen, maar ook om die van bondgenoten. Het Operationeel Commando van de Poolse strijdkrachten laat aan Reuters weten dat de acties ‘preventief waren en gericht op het beveiligen van het luchtruim in gebieden grenzend aan het bedreigde gebied’. Net zoals anderhalve week geleden werden ook Nederlandse F-35’s de lucht ingestuurd. Ons land heeft vier van zulke straaljagers in Polen gestationeerd. Hoeveel er vannacht daadwerkelijk in actie kwamen, is onduidelijk. Bovendien vertelt een woordvoerder van Defensie aan RTL dat een tankvliegtuig vanaf Eindhoven Airport opgestegen was.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Nederlandse F-35’s in Polen in actie moesten komen. Vorige week haalden deze gevechtsvliegtuigen Russische drones neer die het Poolse luchtruim waren binnengedrongen.