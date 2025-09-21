777 maakt uitstapje voor Nederlandse kust

Boven Zuidoost-Europa maakte een Boeing 777-200 van Air Canada een ommekeer om een ongeplande landing op Londen Heathrow te maken.

Het vliegtuig, registratie C-FNNH, steeg afgelopen donderdagavond 20:10 uur lokale tijd op vanuit het Canadese Toronto voor vlucht AC42 naar New Delhi in India. De 777 vertrok in noordoostelijke richting en kon op die manier de route in één lijn richting het Europese continent voortzetten. Via het zuidelijke puntje van Groenland en de Atlantische Oceaan kwam het vliegtuig ter hoogte van Noorwegen Europa binnenvliegen.

Door ‘onverwacht onderhoud’ keerde de 777 boven het zuidoosten van Europa om © Flightradar24.com

Van de ene naar de andere kant van Europa

De 777 vloog in zuidoostelijke richting over Europa totdat het toestel de Zwarte Zee naderde. De piloten besloten voor de Turkse kust om te keren wegens ‘onverwacht onderhoud’. Een woordvoerder van Air Canada laat aan AirLive.net weten dat problemen met de elektriciteit of de hydrauliek hieraan ten grondslag lagen. In plaats van een ongeplande landing op een nabije geschikte luchthaven te maken, besloten de piloten vier uur terug te vliegen naar Londen Heathrow. Via Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en een deel van België en Nederland stevende de 777 bijna af op het Engelse luchtruim.

Vlucht geannuleerd

Voordat de machine zich klaarmaakte voor het laatste deel richting Londen Heathrow, maakte het vliegtuig voor de Nederlandse kust nog een ruime lus. Dat deed de machine om brandstof te lozen. Daarna lijnde de 777 op voor baan 27L, waar het toestel bijna dertien uur na take-off veilig landde. De passagiers moesten het vliegtuig bij gate B36 verlaten. Air Canada annuleerde de vlucht, omdat het onderhoud te lang zou gaan duren.