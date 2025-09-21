Airline voegt nog een vlucht vanaf Brussels Airport toe

De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines voert vanaf eind november nog een vlucht uit vanaf Brussels Airport.

Vanaf 22 november vliegt de airline volgens AeroRoutes drie keer per week op en neer vanuit het Chinese Chongqing. Het gaat om de maandag, donderdag en zaterdag. Vlucht HU469 vertrekt om 2:50 uur lokale tijd vanuit de Chinese stad en landt 7:35 uur op de grootste luchthaven van Brussel. Na bijna vier uur aan de grond te hebben gestaan vangt terugvlucht HU470 om 11:20 uur aan en wordt die de volgende dag 5:10 uur weer in Chongqing verwacht. Het is onduidelijk of de route tijdelijk of permanent is. De ticketverkoop voor deze vluchten is nog niet van start gegaan.

Hainan Airlines zet 787 in

Hainan Airlines is van plan op deze route een Boeing 787-9 in te zetten. De nieuwste van dit type biedt plaats aan 292 passagiers, waarvan dertig in de Businessclass, 36 in de Hainan Plus Cabine en 226 in economy. Op de website van de luchtvaartmaatschappij staat dat er ook 787-9’s in haar vloot zitten met een capaciteit van 289 en 294 reizigers.

Andere bestemmingen vanaf Brussels Airport

De airline is op Brussels Airport geen onbekende. Ze vliegt al enige tijd vanuit de Belgische hoofdstad naar Beijing en Shenzhen. Sinds vorig jaar doet Hainan Airlines ook Shanghai aan. Behalve deze maatschappij is ook Juneyao Air, een andere Chinese luchtvaartmaatschappij, op deze route actief. Hainan Airlines zet op alle vluchten naar Brussels Airport een 787-9 in, al wordt op de vlucht naar Shanghai nog weleens een -8 ingezet.